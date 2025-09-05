El Cuadrangular Final de la Liga Federal Formativa U15 será en Mar del Plata
La definición del torneo será el 13 y 14 de septiembre próximo con el "Valentín Pérez" del Club Kimberley como sede de los partidos decisivos.
La definición del torneo será el 13 y 14 de septiembre próximo con el "Valentín Pérez" del Club Kimberley como sede de los partidos decisivos.
Mateo González Simaz, entrenador del equipo U15 de Kimberley, habló en la previa del Cuadrangular Final de la Liga Federal Formativa que se jugará este fin de semana en Mar del Plata y destacó el proceso, el compromiso de los jugadores y el acompañamiento del club y las familias.
El "Dragón" tendrá dentro de dos semanas el Cuadrangular Final a nivel nacional de la Liga Federal Formativa U15. Se medirá con Alianza de Jesús María en semifinales y del otro lado jugarán Regatas Corrientes y Comunicaciones.
El "Dragón" ganó el cuadrangular que se disputó este fin de semana en Mar del Plata y se ubicó entre los cuatro mejores equipos del país en la categoría.
En el Polideportivo “Islas Malvinas” se realizó el lanzamiento de la etapa nacional para la Liga Federal Formativa. Aprovechando la presencia de la Selección Argentina estuvieron brindando una charla Facundo Campazzo, Patricio Garino y Leandro Bolmaro.