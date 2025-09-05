Mateo González Simaz: "Todavía no dimensionamos lo histórico que es para el club"

Mateo González Simaz, entrenador del equipo U15 de Kimberley, habló en la previa del Cuadrangular Final de la Liga Federal Formativa que se jugará este fin de semana en Mar del Plata y destacó el proceso, el compromiso de los jugadores y el acompañamiento del club y las familias.