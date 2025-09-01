La Confederación Argentina de Básquet dio a conocer los cuatro clubes que disputarán el 13 y 14 de septiembre la ultima instancia de la Liga Federal Formativa U15.

Kimberley, que logró la clasificación tras quedarse con el Cuadrangular "L" al vencer a Boca, Olímpico de La Banda y Náutico de Zárate, ahora se las verá con otros tres pesos pesados.

Uno de ellos es Regatas de Corrientes que, además de ganar el Grupo "K" disputado en General Roca, tuvo el mejor registro en esta instancia. Los otros dos provienen del cuadrangular que se jugó en CABA. Por un lado, Alianza de Jesús María, que ganó su zona con registro de 3-0. Por el otro, Comunicaciones finalizó como el mejor segundo de la ronda por diferencia de gol.

A diferencia de como se venía jugando, en esta oportunidad habrá semifinales. Así, los de Mateo González Simaz disputarán la Semifinal 2 el sábado 13 ante los cordobeses mientras que Regatas y Comunicaciones disputarán el otro encuentro. Los ganadores se medirán entre sí el domingo 14 para definir al campeón argentino de la división.

