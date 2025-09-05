Kimberley volvió a ganar la licitación y, por tercera instancia consecutiva, tendrá la posibilidad de definir el certamen juvenil en el "Valentín Pérez". El mismo se llevará a cabo el sábado 13 y domingo 14 de septiembre y contará, además, con la participación de Regatas de Corrientes, Alianza de Jesús María y Comunicaciones.

El 2025 sigue siendo inolvidable para el "Dragón". Con el calendario avanzado, la competencia de su cantera se mantiene en primera plana con una campaña histórica para el club y la ciudad. En este caso, ubicándose entre los cuatro mejores equipos del país pero yendo por más. Por eso, la dirigencia apostó a que nuevamente su sede social sea el lugar donde se defina este camino.

En cuanto a la forma de competencia, la misma cambiará con respecto a cómo se venían disputando los cuadrangulares anteriores y no será todos contra todos. Es decir, en base a la clasificación pasada, se confeccionaron dos partidos de semifinales. El sábado a las 18 abrirán la serie Regatas ante Comunicaciones y a las 20, el conjunto dirigido por Mateo González Simaz hará lo propio frente a Alianza de Jesús María. Los ganadores volverán a jugar el domingo a las 18 para definir el título.

