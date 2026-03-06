El programa Conexión MGP, que impulsa la Municipalidad de General Pueyrredon a través de Gobierno Abierto de la Secretaría de Participación Ciudadana,ofrece wifi en 21 espacios públicos ubicados en los cuatro puntos cardinales de la ciudad; a los que se suman otros seis que se habilitan en eventos especiales.

Se trata de una política de inclusión tecnológica que viene consolidándose; y en ese sentido, en los últimos tres meses registraron 1.115.677 sesiones y 24799 usuarios únicos.

En detalle, en diciembre de 2025 hubo 353.287 sesiones con un pico de 12.586, en enero de 2026 el número subió a 397.143 con un máximo diario de 14.050 mientras que en febrero el registro alcanzó las 365.247 con un pico de 15.097.

Entre los puntos con mayor conectividad, se destacaron Plaza Mitre, Plaza Colón, Parque Primavesi, Plaza del Agua, Plaza Rocha, Batán y Estación Camet.

Esta estrategia de gestión de datos abiertos se enmarca en la participación de General Pueyrredon el cual fue seleccionado miembro de la Open Government Partnership (OGP Local), alianza internacional que promueve gobiernos más transparentes, participativos e innovadores.

Con esas cifras se puede concluir que el servicio cuenta con estabilidad, potencia y confianza; tal es así que los datos más recientes muestran un crecimiento sostenido en la cantidad de usuarios únicos y un uso intensivo de la red que se consolida como una infraestructura clave para la participación ciudadana y la transparencia digital.

En el marco del trabajo del Laboratorio de Innovación Pública - MGPLab, los datos generados por Conexión MGP se utilizan para mejorar la planificación, el mantenimiento de los nodos y la detección de nuevas demandas de conectividad, garantizando una gestión basada en evidencia y abierta a la ciudadanía.