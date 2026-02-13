Este domingo desde las 18:00 se llevará a cabo el Gran Corso Central de los Carnavales Marplatenses en la zona de Plaza España, sobre Avenida Libertad y la costa. La actividad contará con la participación de más de 20 murgas y comparsas locales, que reúnen a más de mil integrantes entre niños, adolescentes y adultos.

El evento es organizado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC), la Asociación Carnavales Marplatenses (CAR.MA) y la organización Al Ritmo del Carnaval, y será con entrada libre y gratuita.

Como cada año, el desfile incluirá la participación de la tradicional Guardia Nacional del Mar, junto a agrupaciones de distintos barrios de la ciudad que desplegarán sus coreografías, vestuarios y propuestas artísticas en un recorrido central frente al público.

Además, se montará un escenario murguero donde se desarrollarán espectáculos en vivo. El cierre artístico estará a cargo de la banda Operación Rosa Rosa.

Desde la organización informaron que, en caso de condiciones climáticas adversas, el Corso Central será reprogramado para el lunes a la misma hora.

