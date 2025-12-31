En el último día del 2025, el turismo llega a Mar del Plata para disfrutar de la oferta hotelera, gastronómica y cultural de la ciudad.

Según AUBASA, este miércoles por la mañana se registró por el peaje de Samborombón 1488 con destino hacia la costa y 759 en Maipú, con destino a "La Feliz". Por otro lado, desde la ruta 11 se contabilizaron 2181 autos en la zona de La Huella.

Se espera que esta jornada sea el puntapié para un movimiento turístico que reactive la economía en la ciudad y que la ocupación supere años anteriores.

Hasta el momento, el nivel de reservas supera el 60% y se espera que el número se incremente con las escapadas de fin de semana y los viajes programados a último momento por las inclemencias climáticas.

