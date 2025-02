La Playa Olímpica se transformó en una gran usina de actividades deportivas durante el verano de Mar del Plata y este miércoles, en las instalaciones del Teatro Tronador BNA se realizará un cierre con la celebración de los 100 años de olimpismo argentino en un evento abierto a la comunidad deportiva de la ciudad.

Las actividades estuvieron coordinadas por el Comité Olímpico Argentino (COA) junto a Deportes MGP en Playa Varese y otras locaciones de la ciudad. En un mes, pasó de todo, hasta la postulación oficial de Mar del Plata como sede de los Juegos Sudamericanos de Playa 2027. El presidente del COA, Mario Moccia pasó por la redacción de El Marplatense para hablar de un verano intenso: “Estamos muy felices con esta propuesta porque nosotros estábamos pensando que a todas las actividades que desarrollamos desde el Comité Olímpico le estaba haciendo falta alguna iniciativa que apuntara a la gente en vacaciones y a la costa, fundamentalmente para optimizar el tiempo libre de las personas que durante sus vacaciones están relajados, sin hacer demasiadas cosas. Nos parecía que era importante utilizar la playa, ponerla en valor desde esta propuesta de Playa Olímpica donde integramos la actividad física con el deporte y la salud, apuntando a que todos puedan practicar el deporte que les gusta hacerlo en forma de juego y recreativa con sus amigos, y a su vez participar de actividades competitivas como hemos tenido eventos nacionales e internacionales tanto de vóley de playa como de beach handball y otros deportes”.

Uno de los objetivos de todas las actividades es concientizar sobre la importancia del cuidado ambiental recolectando residuos de las playas e inculcando la práctica deportiva para mejorar la calidad de vida y luchar contra el sedentarismo, la obesidad y las enfermedades. Al respecto, agregó que “Creemos que cuanto más actividad física y deporte hace la gente, más saludable va a ser su vida”. El fin de semana se terminarán las actividades y lo que han planteado es una competencia de 5 y 10 kilómetros en el Corredor Saludable a modo de despedida.

La Playa Olímpica llegó para quedarse y ya están pensando en volver el próximo verano a la ciudad: “Hemos recolectado muchísima experiencia de lo que hicimos muy bien y de lo que hay que mejorar y corregir. Estamos muy contentos con el producto y además de la parte deportiva hemos traído una propuesta que para nosotros es importante, que es nuestro Museo Olímpico Argentino Itinerante a Mar del Plata. Contamos con el apoyo de Marcelo González y el Teatro Tronador BNA y hemos instalado una muestra de nuestra historia, 100 años de olimpismo argentino, con videos e imágenes, inclusive atendido por nuestra gente, responsable del Museo de Argentina y también por atletas importantes de la ciudad como Nora Vega que nos ha ayudado en varias ocasiones”.

EL OLIMPISMO CERCA DE LA GENTE

Desde el COA piensan en estrategias para que los deportistas olímpicos no queden lejos del público en general, que no sólo capten la atención durante el Juego Olímpico propiamente dicho: “Hay mucho por hacer. A lo largo de todo el ciclo olímpico debemos interactuar con todos los actores del deporte, no solamente el alto rendimiento y la elite, que es lo que más se ve, lo que vende, lo que se muestra y lo que corona la actividad. La gestión del COA no es sólo alto rendimiento, desde la responsabilidad social entendemos que tenemos que comprometernos con otros ejes de acción: deporte para todos, la sostenibilidad y el cuidado ambiental”.

Mario Moccia en diálogo con Marca Deportiva.

Para ello, la interacción de la gente como sucedió este verano con personajes como Paula Pareto o Germán Chiaraviglio, es importante: “Nosotros convocamos al trabajo permanentemente y lo hacemos como equipo, con nuestras figuras, con nuestros medallistas, porque ellos a través de su experiencia de vida a través del esfuerzo que han tenido que hacer para obtener los logros, también inspiran y de la mejor manera nuestros jóvenes. El deporte tiene un eje estratégico para el desarrollo de la sociedad, bien canalizado es inspirador para tener una vida más sana, una vida mejor, porque todo lo que se transmite tiene que ver con la excelencia, con la amistad, con el respeto, con la superación de cada una de las situaciones que toca enfrentar en la vida, porque es lo que se hace en el campo de juego y es lo que pasa en la sociedad”.

LOS JUEGOS SUDAMERICANOS DE PLAYA EN MAR DEL PLATA

La posibilidad de que Mar del Plata pueda recibir a los Juegos Sudamericanos de Playa es una realidad y creen que la ciudad lo merece: “Hablar de Mar del Plata y no hablar de playa es imposible. Es una ciudad de playa, más allá que es una gran ciudad con playa y no una playa que tiene una pequeña ciudad como a veces pasa en otros países, realmente cuando nosotros planteamos la Playa Olímpica también tuvimos esta visión estratégica de poner en valor el potencial que tiene Mar del Plata para organizar eventos internacionales. Ha hecho grandes eventos internacionales, pero hace un tiempo que no está organizando eventos del ciclo olímpico. Lo último fueron los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 95 y en el 2006 tuvo una subsede de algunos deportes de los Juegos Sudamericanos que tuvieron sede en Buenos Aires. Decidimos impulsar la postulación de Mar del Plata para organizar los Juegos Sudamericanos de Playa en 2027, obviamente en forma conjunta con el municipio”.

Puede interesarte

La impresión que dejó la ciudad a las autoridades que visitaron este verano las posibles locaciones se llevaron una gran impresión y dentro de un par de meses, la sede podría quedar confirmada. “Tuvimos la visita técnica de la comisión de evaluación de la candidatura 16 y 17 de enero, y se quedaron súper impresionados por el potencial que tiene Mar del Plata. Habrá una reunión de Comité Ejecutivo de ODESUR en el mes de febrero, seguramente va a ser la tercera semana y ya se va a convocar para asamblea en abril donde se va a definir la sede. Estamos evaluando hacer la asamblea acá en Argentina, Buenos Aires o Mar del Plata, porque nos parece ideal en función de que la gente conozca e in situ la ciudad”, adelantó Moccia con Marca Deportiva.

EL FINANCIAMIENTO, SIEMPRE UN EJE DE DISCUSIÓN

Hablar del deporte argentino, es sinónimo de las dificultades que siempre hay para el financiamiento de un ciclo olímpico. A veces está mejor, a veces peor, pero es un tema que se debe poner sobre la mesa.

Sobre este punto en particular, Mario Moccia fue claro: “Es un tema vital, fundamental, porque por supuesto impacta directamente en el nivel de preparación, en el equipamiento, en la cantidad de viajes, en todo. Hoy no tenemos el mejor presupuesto para el deporte. Hay muy buena voluntad, trabajamos en equipo desde el ENARD con la Secretaría de Turismo, de Deporte y Ambiente de la Nación, con la Secretaría de Deportes, obviamente tratando de dar respuesta a todas las necesidades, pero también queremos recuperar la autarquía que tenía el ENARD, que eso nos permite a nosotros tener otro presupuesto, prácticamente cuadruplicarlo. No alcanza con la buena voluntad porque cuando vos tenés poco para repartir, no podés dar respuesta a todo. Y sobre todo este año que estamos iniciando el ciclo olímpico, es fundamental priorizar qué se va a apoyar y también tener una respuesta o una salida para aquello que no se puede apoyar porque no están los recursos”.

Mario Moccia habló de la necesidad de recuperar el financiamiento para el deporte argentino.

Quieren que las cosas vuelvan a ser como antes, cuando había un impuesto específico que le daba un presupuesto muy distinto al deporte argentino: “Una de las alternativas es tratar de recuperar lo que el alto rendimiento tenía, el 1 % del total de la facturación de la telefonía móvil. Eso nos daría un presupuesto cuatro veces mayor de lo que tenemos en el ENARD", agregó.

En los últimos años, el dinero que maneja el deporte es cada vez menor y el presidente del Comité Olímpico Nacional explicó porque: "teníamos una asignación directa hasta el año 2017, que se pasó al Tesoro Nacional, y ahí se quedó en un monto, una suma actualizada por el INDEC. Producto de las inflaciones y de la realidad de nuestra Argentina, el monto se fue devaluando. Se actualizó en el 2023, pero desde entonces no se volvió a aprobar un presupuesto. El problema que tenemos es que estamos iniciando el 2025 con el presupuesto 2023. Lo que mejoramos en el 2024 lo perdemos al inicio del 2025; eso realmente se siente y es importante”.

Ya han trabajado desde la política para concientizar sobre la importancia de ese 1% que consideran algo necesario: “El presupuesto es vital no solo para Los Ángeles 2028, sino para los eventos anteriores. En los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, somos locales y tenemos la obligación de tener una buena actuación por la gente, por el público y por la organización. En el 2027 tenemos los Juegos Panamericanos de Lima, que es nuestro verdadero nivel de alto rendimiento. Fuimos quintos en los últimos Panamericanos de Lima del 2019, volvimos al séptimo puesto en Santiago en 2023 y la idea es poder volver a subir con rivales que son realmente importantes”.

EL CIERRE DE LA ESTADÍA EN MAR DEL PLATA

Este miércoles en el Teatro Tronador BNA se realizará una actividad especial convocando a todo el ambiente deportivo de la ciudad para analizar 100 años de olimpismo y el presente del deporte argentino desde las 19 en un evento muy particular.

Moccia dijo al respecto que “tuvimos la inquietud de convocar a la comunidad deportiva marplatense para el día miércoles. A través del EMDER a todas las federaciones en Mar del Plata, a las federaciones nacionales que tienen presidentes marplatenses, también a los deportistas olímpicos marplatenses, a los deportistas panamericanos de los Juegos del 95, deportistas destacados, periodistas, presidentes de clubes y demás. La idea es tener un encuentro para hablar un poquito de 100 años de olimpismo, de lo que ha sido la actividad de estos años y cuál es la visión que tiene el Comité Olímpico sobre lo que es el deporte olímpico, la gestión y la política institucional que estamos desarrollando. También es plantear un cierre de lo que fue la playa olímpica y hablar un poquito de la importancia de trabajar en equipo y de lo que se puede llegar a desarrollar si todos obviamente compartimos la misma mirada”.