Mario Moccia: "Queremos recuperar la autarquía del ENARD"
El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) estuvo en la redacción de El Marplatense y habló del presente del deporte argentino y la Playa Olímpica en Mar del Plata.
El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) estuvo en la redacción de El Marplatense y habló del presente del deporte argentino y la Playa Olímpica en Mar del Plata.
Los nadadores de Once Unidos Guido Buscaglia, Lucía Gauna y Guillermina Ruggiero fueron citados para formar parte del equipo nacional en los próximos Juegos ODESUR que se realizarán en octubre en la ciudad de Asunción del Paraguay.
El marplatense Federico Cioffi ganó el Torneo Clasificatorio que se desarrolló este fin de semana en Buenos Aires y ganó la plaza restante para la conformación del equipo que competirá en los Juegos ODESUR de Paraguay. Para el mismo, también estaba confirmado Leandro Romiglio.