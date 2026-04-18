Habitante de la Costa Atlántica desde la pandemia, el director de cine y series, y músico, Mariano Heter, repasó su trayectoria y su presente creativo, atravesado por el cruce entre el cine, la música y un cambio de vida. Recordó que comenzó muy joven: a los 21 años realizó su primera serie, lo que lo convirtió en “el director más joven de la historia de la ficción argentina”, según indicó. Desde entonces, aseguró: “No paré, no paré de hacer series; hoy, con poco más de 30 años, puedo decir que hice quince series y películas”.

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En diálogo con el programa +Chance que se emite por La100 Mar del Plata, el director de la reciente serie de ficción sobre Yiya Murano destacó entre sus trabajos El grito de las mariposas, una producción internacional que lo llevó a vivir en Colombia, y La mente del poder, realizada para HBO. En ese recorrido, remarcó como un diferencial el hecho de haber desarrollado mayormente proyectos propios: “No son proyectos donde voy a dirigir algo de otro, sino proyectos míos, algo recontra difícil y no muy común”.

Hueter reflexionó sobre las exigencias del oficio y admitió que, si bien no suele arrepentirse de decisiones creativas, sí le ocurre que con el paso del tiempo siente que podría haber disfrutado más los procesos. Explicó que durante los rodajes vive todo “como si fuese la final del mundo”, con un nivel de intensidad muy alto, y que luego, al ver el resultado, piensa: “¿Por qué no lo disfruto un poco más?”. Esa presión, recordó, fue especialmente fuerte en sus inicios: durante la realización de su primera serie, con apenas 21 años, atravesó un nivel de estrés tal que terminó internado. Sin embargo, ese proyecto, Inconsciente colectivo, tuvo un impacto notable: “Rompió todos los números de rating”, fue seleccionado en Cannes y “se vendió a un montón de países”.

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Sobre sus comienzos, relató que su ingreso a la industria se dio a partir de cortometrajes realizados en la facultad. Uno de ellos, Utopía, obtuvo premios importantes y llegó a ser “Patrimonio Mundial de la UNESCO”. A partir de esos logros, decidió invertir un premio económico en la realización del piloto de una serie propia, una apuesta que finalmente le permitió ganar un concurso y concretar su primer gran proyecto.

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Pero más allá del cine y las series, el director se refirió a su vínculo con la música, una disciplina con la que dijo sentirse profundamente identificado desde chico. Aunque siempre estuvo presente en su vida, explicó que en esta etapa decidió encararla con mayor dedicación: “Me estoy permitiendo dedicar un poquito a esto que me apasiona que es la música”. En ese sentido, contó que durante el último año grabó un disco con un equipo de músicos y un proceso de trabajo intenso: “Un disco de alto nivel, como cualquier disco mainstream de rock nacional”.

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En cuanto a su estilo, detalló que se inscribe en una tradición de canción con influencias claras: “Soy Los Rodríguez, soy como los 90, los 2000”, y mencionó nombres como Calamaro, Fito, Charly o Spinetta. Subrayó su interés por la narrativa en la música: “Para mí las canciones también son eso, son series, son películas, las tomo como cortometrajes”. Esa mirada también se traduce en lo audiovisual, donde busca construir un universo integral para cada tema.

Además, destacó su fuerte involucramiento en las bandas sonoras de sus proyectos: “Me gusta mucho ese proceso, es como ir a una juguetería”. Reconoció que suele ser exigente y detallista, trabajando junto a los músicos en múltiples versiones hasta encontrar el tono adecuado.

Hueter abordó también su decisión de mudarse a la Costa Atlántica, más precisamente a Valeria del Mar, durante la pandemia. Allí encontró un cambio profundo en su estilo de vida: eso lo llevó a conectar con nuevas actividades como el surf y el deporte. “Yo no surfeaba nada antes”, admitió, y agregó que ese entorno también influyó en su presente creativo.

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En ese marco, destacó la formación de una banda con músicos de la zona y el impulso de un nuevo espacio cultural en Pinamar, pensado como un “café concert” con música en vivo, teatro y distintas propuestas artísticas. Según explicó, se trata de un proyecto colectivo en el que están volcando “mucho laburo y tiempo” y también “nuestra pasión”.

Hueter definió su presente como un momento de gran intensidad: “Tengo un nivel de intensidad que alguna gente padece y otros disfrutan”, afirmó, y sostuvo que, aunque muchas veces “no me da el tiempo”, responde a una elección personal: “Las que elijo las quiero hacer bien”.