Luego del 0 a 0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el debut por el Torneo Clausura 2025, el entrenador de Aldosivi, Mariano Charlier, habló en conferencia de prensa y dejó varios conceptos sobre el rendimiento del equipo, el debut de algunos jugadores, y posibles refuerzos.

Uno de los puntos por los que fue consultado el DT fue el estado del Minella: “El campo de juego no estaba claramente bueno. En sí el estadio hoy no está en las mejores condiciones, esperemos que mejore pero lo nuestro no va por ese lado”, dijo.

En cuanto al esquema, explico su planteo para este compromiso y relató: “Siempre venimos jugando con tres puntas”, y explicó por qué eligió a Martín García como titular en el debut: “Cuando arrancamos la pretemporada con dos nueves como Rami y Facu de la Vega. Facu estuvo dos semanas sin entrenar, a Rami no lo había visto del todo bien y sabía que Justo había hecho ese trabajo. Me gustó y había que ver qué volante podía acompañar y me parece que Martín García tenía esas características, si bien es chico. Había que jugársela y ponerlo y me parece que salió bien”.

Sobre el regreso de Matías “Caco” García, el DT valoró su regreso: “No es fácil entrar en un partido así y poder adaptarse. A Caco se lo ve distinto hasta emocionalmente, mucho más contento. De a poco irá tomando su rodaje y su rendimiento está claramente por encima de la media del plantel. Tiene un juego de mucha jerarquía”.

En relación al mercado de pases, confirmó el interés por el delantero Enrique Triverio ante la salida de Elías Torres y confesó: “Hablé con él y el lunes tiene que esperar una contestación de Bolivia. Los dirigentes me dijeron que siguen trabajando. El apuntado es él, tiene experiencia y nos podría venir bien”.

Por último, analizó juego y cerró: “Me voy contento con el funcionamiento del equipo. Estuvo bien cuando tenía la pelota y cuando no. Recuperamos bastante rápido, presionamos bien y obligamos al rival a cambiar de sistema. No lo pasamos por arriba pero tuvimos más llegadas”, cerró.