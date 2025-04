El presente de Aldosivi sigue en alza. Después de un buen partido en líneas generales, el “Tiburón” venció a Unión en el Minella por 2-1 sumando la segunda victoria consecutiva y además, la primera en condición de local en el campeonato.

Luego del triunfo, el DT Mariano Charlier se refirió a los rumores constantes sobre la posibilidad de seguir el frente del equipo: “todavía no firmé, je”; dijo ante la pregunta de su continuidad. Luego agregó: “me gustaría tener esta oportunidad por capacidad, a eso lo que apunto, ganarme este reconocimiento desde la capacidad de trabajo. Y me parece que los jugadores lo notan, lo dicen, eso es lo que nos llena de orgullo tanto a mí como a Kiko Casas, que venimos de otro ambiente”.

Lo que también reiteró es que tiene intenciones de quedarse, pero también habló sobre su trayectoria y preparación para ese lugar: “me gustaría seguir en el cargo. Hace mucho que estoy dando vueltas en el fútbol, hace 30 años que agarré mi primera categoría en el fútbol infantil de Mar del Plata. Pasé por un montón de ámbitos, es el quinto interinato que estoy y lo que cambió es que se me dan los resultados si están para confiar los dirigentes, nosotros estamos con muchas ganas de quedarnos”.

Sobre el partido ante Unión, opinó que no fue un partido completo, aunque aclaró que fue “un buen partido. Otra vez defendimos bien y pudimos lastimar bastante. Tuvimos llegadas profundas, con peligro y hasta alguna en el primer tiempo para irnos un poco más tranquilos. Pero completo no fue. Me parece que todavía es un equipo claramente en formación y hay que mejorar funcionamiento. No es un equipo que se defienda muy bien con la pelota, ni que tenga demasiado volumen de juego. Me parece que en ese aspecto todavía falta bastante. Lo que se ve es una entrega máxima, total y eso es algo que venimos hablando, eso que no tiene que faltar. Y me parece que el funcionamiento va a ir apareciendo solo a medida que se pueda entrenar”, concluyó.