El entrenador de Alvarado, Marcelo Vázquez, habló en conferencia de prensa luego del empate en cero ante Tristán Suárez en el José Maria Minella y habló del presente del equipo, que se encuentra en zona de descenso.

“No jugamos bien. Nos faltó juego. Jugamos ante un gran rival que se defiende bien, por algo está donde está. Si no generas, no tenes situaciones tampoco. Dejamos pasar una oportunidad”, comenzó.

Además, se lo notó preocupado por la falta de gol y explicó: “Si bien no hicimos lo que teníamos que hacer cuando tuvimos la pelota, sin pelota no tuvimos sobresaltos, tenemos una solidez defensiva importantísima, tenemos que mejorar de la mitad hacia arriba. Hoy sentimos a Susvielles, que nos daba muchas cosas desde lo futbolístico.No hacemos goles, no tenemos contundencia”.

Finalmente, palpitó el tramo final del campeonato que atravesará el equipo y la fecha pendiente que jugará este jueves y cerró: “Quedan 7 partidos, sabemos que tenemos 6 puntos y los rivales juegan 3. Si sumamos de a tres estamos todos contentos pero nada te garantiza nada”.

