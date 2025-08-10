Alvarado no pudo sostener la victoria y luego de un cierre escandaloso con un penal en contra que terminó en empate para Güemes en un partido clave para salir de la zona del descenso en el Grupo A de la Primera Nacional.

El entrenador del equipo marplatense, Marcelo Vázquez, habló luego de la controversia y sus propios reclamos donde terminó viendo la tarjeta roja: “Lo vivimos con mucha intensidad”, se escudó primeramente. Luego explicó que “vengo de pedirle disculpas a los árbitros porque la verdad que me saqué. No he visto las imágenes todavía, pero nos estamos jugando mucho, son partidos muy complicados. Nosotros creo que hicimos un desgaste, un gasto y cuando metimos el gol explotamos. La verdad que estamos con una ansiedad tremenda porque esto es domingo a domingo, los chicos están muy bien, dan muestra de carácter, el equipo juega bien", dijo el DT.

Sobre las explicaciones que le dio la terna arbitral, agregó que “ellos me dicen que fue penal, yo todavía no lo he podido ver. Obviamente que me amparo en la palabra de ellos y pido disculpas públicas también para el árbitro, porque realmente no hay que entrar al campo y hacer lo que yo hice”.

Ante estas circunstancias, para el entrenador no hay otra que concentrarse en el juego: “es aceptar lo que ellos dicen. Me quedo mucho más con lo que hizo el equipo, mereció mucho más. No ligamos últimamente, nos han hecho cuatro goles desde que estoy y tres de penal, entonces por ahí tenemos que mejorar en eso. Debemos quedarnos con la sensación de que el equipo dejó todo, que fuimos agresivos, nos faltó contundencia, pero siempre estuvo controlado el resultado”.

Ahora se vienen una serie de partidos difíciles por delante empezando con el próximo que será ante San Martín de Tucumán como visitantes: “Estamos mentalizados en salir de esta situación y yo creo que el equipo como está; va a salir, no tengo ninguna duda. Están dolidos porque no pudimos ganar, pero enteros para poder seguir peleando esta situación”.

No se puede evitar pensar en un resultado que puede tener su impacto para el plantel, pero del cuál hay que recuperarse cuanto antes: “Están con dolor también porque creo que merecíamos ganarlo pero tenemos que estar tranquilos, los pies sobre la tierra. Por eso fui a pedir disculpas y le di tranquilidad a los jugadores porque no ganamos nada, al contrario, nos tenemos que preparar para San Martín de Tucumán, que es un rival complicado. Tenemos un partido más que el resto y hay que seguir peleando”.