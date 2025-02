Quilmes tomó una decisión fuerte en medio del Torneo Clausura de la Liga Argentina: dar un cambio de rumbo en la dirección técnica del equipo. A la salida de Ezequiel Santiago Medina, le siguió la confirmación de Juan Cruz Izarra como nuevo DT para debutar este sábado por la noche en el “José Martínez” ante Racing de Chivilcoy.

El presidente del club “cervecero”, Marcelo Jiménez habló con Marca Deportiva explicando el objetivo: “fue una decisión en conjunto, lo veníamos hablando con Ezequiel, él no se sentía cómodo con diferentes situaciones y entonces hemos deshecho el vínculo entre la institución y él. Nosotros no podíamos hacer más nada para solucionarlo porque no hay cambios de jugadores”.

A eso se le sumaba que la dirigencia no estaba viendo un rendimiento acorde a los jugadores que hay en cancha y fue otro condicionante importante: “desde afuera veíamos que no se estaba jugando bien, más allá de que de local se gana, por una cuestión de la presión que genera jugar en el club, después afuera hemos perdido todos los partidos y algunos cambios se pretendían hacer. El club no estaba en condiciones y a su vez no hay fecha de recambio, así que por eso de común acuerdo decidimos desarmar el vínculo”.

El momento para tomar esa decisión también era clave y ahora tienen por delante tres encuentros muy difíciles pero a la vez, una buena plataforma para empezar a construir algo distinto. “Vienen tres partidos muy difíciles porque el sábado nos visita Racing de Chivilcoy, que es el puntero, que está jugando muy bien y ha ganado todo. La verdad que también es un tema difícil porque jugar un partido era exponerse más y después hay que ir a jugar con Villa Mitre y Viedma afuera, que son dos partidos muy fuertes”, indicó Jiménez.

El plantel desde que asumió Santiago Medina hasta el presente, fue mutando y teniendo modificaciones. Desde la incorporación de “Juane" De La Fuente, hasta la contratación de Kelvin Caraballo y luego de Tirrell Brown: “se ha ido ampliando el equipo, con esa cantidad y calidad de jugadores que tenemos, creemos que se puede jugar mucho mejor al básquet”.

Ante de tomar la decisión final en la continuidad, tuvieron un contacto con Oscar “Huevo” Sánchez para que tomara el equipo en la parte final del Torneo: “fue una comunicación que tuvo Daniel Bonano con él antes de tomar la decisión de que esté Juan Cruz Izarra el frente del equipo. Fue un llamado de amigos en su momento y anterior a todo esto. Tomamos la decisión de volver a la fuente, a volver a tener un técnico del club y empezar una nueva etapa. La idea es empezar a construir para la temporada que viene, salir lo mejor posible este año y empezar a construir algo más sólido y a largo plazo”.

Sobre Izarra agregó que “se crió en el club, empezó jugando al básquet, después se hizo técnico, tuvo un paso por la Liga Federal, después se fue a Chile. Tiene mucha experiencia, es un chico joven con otra mirada del básquet y nosotros creemos que es el momento de hacer un cambio, buscar nuevas opciones”.