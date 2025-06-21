Marcelo Jiménez: “Está todo dado para que se juegue el clásico”

El presidente de Quilmes contó los detalles de lo que será el próximo 30 de septiembre la disputa nuevamente del clásico entre el “Cervecero” y Peñarol en el Polideportivo “Islas Malvinas” que además incluirá un partido entre Leyendas de ambas instituciones.