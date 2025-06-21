Quilmes entre obras y armado de plantel: la palabra de Marcelo Jiménez
El presidente del Club Quilmes habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la renovación del piso para el "José Martinez" y el armado del plantel de Liga Argentina.
El presidente del Club Quilmes habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la renovación del piso para el "José Martinez" y el armado del plantel de Liga Argentina.
El presidente de Quilmes, Marcelo Jiménez le explicó a Marca Deportiva los motivos de la salida de Ezequiel Santiago Medina.
El "cervecero" se quedó sin su presidente luego de la renuncia de Marcelo Jiménez de manera intempestiva. Quedará a cargo el vice, Daniel Bonano.
El presidente de Quilmes contó los detalles de lo que será el próximo 30 de septiembre la disputa nuevamente del clásico entre el “Cervecero” y Peñarol en el Polideportivo “Islas Malvinas” que además incluirá un partido entre Leyendas de ambas instituciones.