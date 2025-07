Quilmes está afrontando una doble instancia de trabajo que ha llevado inicialmente a la conformación de la base del plantel de Liga Argentina que empezará recién el 2 de noviembre, pero a la vez afrontando la renovación del piso del Estadio “José Martínez” con una superficie homologada por FIBA que es una obra muy importante.

El presidente de la institución quilmeña, Marcelo Jiménez habló sobre estos temas en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) refiriéndose primero al regreso de Javier Bianchelli como entrenador: “es un orgullo porque es un chico del club al cual queremos mucho, que hizo muy buen trabajo, sabemos de la capacidad que tiene, inclusive ahora que está Maxi Maciel también con él, la verdad que estamos muy confiados en el trabajo que puede hacer y a su vez en los jugadores que estamos contratando”.

Si hubo algo que caracterizó al “tricolor” fue salir rápido al mercado y contratar cinco jugadores que serán la base del equipo: Santiago Ludueña, Matías Eidintas, Joaquín Ruiz, “Juane” De La Fuente y Pablo Alderete. “Tomamos la decisión de salir rápido al mercado a buscar los jugadores que queríamos, que Javier quería básicamente. Pudimos darle al cuerpo técnico los jugadores que ellos solicitaron porque esperando que los demás equipos se pongan en el mercado, por ahí se hacía un poco más difícil”, aclaró Jiménez.

La búsqueda continúa porque todavía le faltan piezas al equipo y están en ese trabajo: “Ahora se está buscando un pivot y después se va a conformar la segunda línea de jugadores. En eso la verdad que están haciendo un trabajo enorme Javier con Maxi y están abocados a buscar los jugadores. Ellos después nos dicen y salimos nosotros a contratarlos”, dijo sobre el proceso.

Por último, habló del nuevo formato volviendo a las dos conferencias (Norte y Sur) con duelos todos contra todos y luego playoffs: "La fecha de inicio se estiró mucho para nuestro gusto. El formato anterior, la verdad que a mí particularmente no me gustaba, creo que el actual es más competitivo. Si bien los gastos de logística pueden influenciar en el armado del equipo, el formato del torneo a mí me parece que le da más posibilidades a todos los equipos”.

LAS OBRAS

El recambio del piso del “José Martínez” es una gran obra que tendrá el club y que demanda un gran esfuerzo que ha asumido la Comisión Directiva de la institución dentro de un proceso que ya han iniciado: “Es algo que teníamos hace mucho tiempo y está dentro del plan estratégico que tenemos de ir renovando todas las instalaciones del club. Es algo realmente muy importante para nosotros porque no solamente lo va a poder utilizar la liga profesional, sino que le damos un salto de calidad a nuestras divisiones inferiores".

Puede interesarte

Había distintas opciones para colocar el nuevo piso, pero eligieron la más cara y de mayor calidad: “Nos decidimos por este piso, si bien es bastante más caro que otras empresas, porque queremos darle al club lo mejor y a partir de eso fue que decidimos por este piso que es el único que va a haber en Mar del Plata con autorización FIBA”.

Mientras tanto, advirtió que también están trabajando en otros frentes de obra: “el vestuario local ya se está reformando por pedido de AdC. Nos exige a todos los equipos ir mejorando la infraestructura y nosotros ya tenemos un lineamiento de trabajo. Vamos a tratar para esta temporada de tener los dos nuevos vestuarios, con piletas de frío para los jugadores, con los box para cambiarse, con un montón de requerimientos que nos piden y estamos tratando de cumplir con todo”.