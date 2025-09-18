El piloto marplatense Marcelo Doumic logró su tercera victoria consecutiva en el Turismo Special de la Costa (TSC), consolidándose como un firme candidato al título en la Copa de Oro. El pasado fin de semana, en el autódromo Miguel Atauri de Dolores, Doumic dominó las dos finales del domingo, sumando todos los puntos en juego y escalando al segundo puesto del campeonato regular, a solo 13 puntos del líder Ariel Ianni.

Con un rendimiento impecable de su coupé Dodge, preparado por los hermanos Vidal en el chasis y por Mariano y Ricardo Méndez en el motor, Doumic destacó desde la primera salida a pista. “Se hizo un buen repaso general en la previa. Se trabajó en algunas cositas pendientes y estoy muy contento por lo del fin de semana: pudimos hacer las dos Poles y ahora las dos finales”, afirmó el piloto, conocido como ‘Chelo’, subrayando su desempeño en las clasificaciones sabatinas. En dichas sesiones, superó por ajustados márgenes de 24 milésimas a Kevin Baigorria (Chevy, piloto invitado Esteban Dimuro) y 46 milésimas a Nahuel Morón (titulares).

El ritmo competitivo de su vehículo fue clave para los resultados. “El auto tiene un ritmo muy bueno. Quizás de entrada le cueste un poquito, pero a medida que van las vueltas el auto va mejorando”, explicó Doumic. En la primera final del domingo, mantuvo un intenso duelo con Baigorria hasta recuperar la punta, mientras que en la segunda carrera resistió el acoso inicial de Darío Rapari, quien abandonó, permitiéndole consolidar la victoria.

Con la Copa de Oro iniciando el 12 de octubre en Dolores y las fechas restantes en Mar del Plata, Doumic se perfila como protagonista. Actualmente, suma 22 puntos frente a los 35 de Ianni, por lo que la regularidad será fundamental. “Salimos a la segunda final sabiendo que estábamos a 33 puntos de Ianni, que no nos daba para ganar la Etapa Regular. De todas formas, nos sirvió la victoria para sumar esos cinco puntos y entrar al Play Off”, reflexionó.

A pesar de una exclusión en la carrera de invitados por peso, el piloto se mostró optimista: “De ahora en adelante son todas finales. Hay que tratar de no parar y llegar lo más adelante posible”. Con tres fechas por delante, Doumic y su equipo están enfocados en sumar los puntos necesarios para llevar a Dodge al primer campeonato en el TSC, en un cierre de temporada que promete ser apasionante.

