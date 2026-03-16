El ciclo “Rock a Buen Puerto” sumará una nueva fecha en Mar del Plata con una propuesta que reunirá dos proyectos musicales de estilos distintos pero complementarios. El encuentro será el sábado 21 de marzo a las 21 en la Sala Laureti del Teatro Auditorium, ubicada en el Centro Comercial del Puerto (Local 9).

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La noche contará con la presentación de la banda marplatense MAR y de la cantante y compositora Sofía de Ciervo, quien llegará acompañada por su banda para compartir en vivo su propuesta musical.

El ciclo Rock a Buen Puerto es una iniciativa impulsada por Kabra Negra Producciones, integrada por Agustina Lleonart y Sol Besoytaorube, y forma parte de la programación del Instituto Cultural del teatro. El espacio busca promover a bandas y artistas que desean presentarse en la Sala Laureti, generando un escenario para la escena musical local y emergente.

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En la previa del recital, entre las 20 y las 21, el público que asista podrá disfrutar en el hall del teatro de una intervención musical del bandoneonista Julián Chamut, que anticipará el clima artístico de la jornada.

Uno de los proyectos que formará parte del show será MAR, un dúo de rock pesado integrado por Adrián “Adro” Rodríguez en voz y guitarra y Mariano Rodríguez en batería. La banda toma influencias del rock alternativo y del metal, con referencias que van desde Black Sabbath y Alice in Chains hasta Malón y Black Label Society. En 2024 lanzaron su primer sencillo, “Ser Cruel”, disponible en plataformas digitales.

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La otra protagonista de la noche será Sofía de Ciervo, cantante y compositora que propone una fusión entre tango, electrónica, pop y ritmos urbanos como el trap o el reggaetón. Su música explora una identidad contemporánea que toma elementos de la tradición rioplatense para dialogar con el sonido urbano actual.

En 2025 la artista lanzó “Punga”, su álbum debut editado por el sello Elefante en la Habitación. El disco reúne siete canciones y plantea un cruce entre tradición y modernidad, con letras atravesadas por miradas vinculadas al feminismo, el psicoanálisis y la exploración de la sensibilidad.

Las entradas anticipadas para el recital pueden adquirirse a través de Plateanet o en la boletería del teatro.

