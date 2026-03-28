La ciudad será escenario de una propuesta artística que combina literatura, cine y reflexión arquitectónica. El sábado 4 de abril, a las 18, se presentará la novela gráfica “Gómez. Improbables aventuras de un fotógrafo en Mar del Plata” de Gustavo Diéguez, junto a la proyección del documental “El Ariston”, dirigido por Gerardo Panero. La actividad tendrá lugar en El Gran Pez ( Santiago del Estero 2052), con entrada libre y gratuita.

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La jornada propone un recorrido artístico que pone en foco los modos en que se habitan, y muchas veces se descuidan, los edificios emblemáticos de la ciudad. Tanto la obra literaria como el film invitan a reflexionar sobre el deterioro del patrimonio urbano y la necesidad de su preservación.

La presentación del libro contará con un diálogo entre Diéguez y el historietista Kundo Krunch. En tanto, la proyección del documental incluirá un panel integrado por su director, Panero, junto a la especialista en patrimonio Magalí Marazzo.

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La novela gráfica sitúa su trama en la Mar del Plata de las décadas del 40 y 50, un período de gran transformación urbana. En ese contexto, se entrelazan figuras históricas como Estela Canto y referencias arquitectónicas icónicas, entre ellas la Casa sobre el Arroyo, obra de Amancio Williams y Delfina Gálvez. La historia también incluye al Parador Ariston, diseñado por el reconocido arquitecto de la Bauhaus Marcel Breuer.

Precisamente, el Parador Ariston es el eje del documental de Panero. Construido en 1947 frente a Playa Serena, el edificio, de innovador diseño y visión panorámica, tuvo un breve período de esplendor antes de caer en el abandono. La película reconstruye su historia a través de testimonios, material de archivo y música de Lito Vitale, planteando una mirada crítica sobre el vínculo entre la sociedad y su patrimonio.

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La actividad será con entrada libre y gratuita, por orden de llegada, y forma parte de la agenda cultural de la librería marplatense.