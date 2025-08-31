El Torneo Oficial de Hockey Femenino sigue teniendo un claro dominador en el Top A1 donde seis equipos están luchando por consagrarse como campeones en la temporada. También en la permanencia hubo partidos interesantes.

El puntero, Mar del Plata Club, sigue profundizando su diferencia en lo más alto luego de ganarle a su inmediato perseguidor Trinity por un claro 3-1 con goles de Pilar Robles, Candela Fruttero y Martina Olavarría; mientras que el descuento fue de Justina Villén.

Sporting tenía la oportunidad de acercarse y pudo hacerlo porque luego de empatar 1-1 con IDRA, sumó el punto bonus de los Shoot Out imponiéndose por 3-1 en la definición. En el último turno del día, CUDS logró un valioso triunfo ante Banco Provincia por 2 a 1 emparejando todo aún más.

En el Top A2, Universitario también sigue ampliando diferencias en la cima. Las “Lechuzas” vencieron en un duro encuentro a Biguá por 3-2, pero IAE Club también sumó aunque menos unidades. El equipo de la calle Saavedra igualó 1-1 con Del Valle de Necochea y luego ganó en penales australianos por 1-0.

Once Unidos también sigue sumando unidades luego de vencer por 4-3 a Polideportivo Villa Gesell. Los goles del equipo ganador fueron anotados por Agustina Gambarte, Daiana Salazar, Valentina Lazcano y María Constanza Calvi; mientras que para las gesellinas lo hicieron Zoe Caneto, Micaela Naglic y Micaela Fleita.

En la Línea “B”, Mar del Plata Club “B” se sostuvo como líder también al ganarle por goleada a Banco Provincia “B”; mientras que Náutico le ganó por penales australianos 2-1 luego de empatar 1-1 ante Campo de Pato de Balcarce en un duelo directo por la segunda colocación.