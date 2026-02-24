Tras la preventa exclusiva para los clientes de una tarjeta de crédito, se pondrán a la venta mañana a partir de las 16:00 para el público en general las entradas para el regreso de Andrés Calamaro a Mar del Plata: se presentará el 15 de mayo en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, en el marco de su nueva gira Como cantor.

En este tour, el autor de clásicos como Flaca y Paloma explora una dimensión más esencial y profunda de su obra, consolidando un show potente y sensible que busca conectar con el imaginario cultural argentino a través de sus canciones más icónicas.

Tras el éxito de su Agenda 2025 Tour, con el que realizó más de 40 presentaciones en Latinoamérica y Europa, el cantautor asume este nuevo desafío como un ritual y un cumplimiento del destino. Calamaro vive esta gira valorando el recorrido de su carrera, ofreciendo una experiencia intensa y emotiva que ya ha cosechado llenos totales en recintos como el Hipódromo de La Plata y el Monticello Arena de Chile.

La gira nacional se extenderá por diversos puntos del país y la región, con presentaciones programadas en Santa Fe el 24 de abril, en Corrientes el 26 de abril, en Mendoza el 30 de abril, el en Neuquén el 2 de mayo, en Catamarca el 8 de mayo, en La Rioja el 10 de mayo, en Bahía Blanca el 17 de mayo, en Buenos Aires el 26 de mayo y en Montevideo el 31 de mayo.

