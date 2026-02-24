Mañana se ponen a la venta las entradas para el regreso de Andrés Calamaro a Mar del Plata
El emblemático artista recorrerá su extenso repertorio el próximo 15 de mayo en el Estadio Polideportivo.
Tras la preventa exclusiva para los clientes de una tarjeta de crédito, se pondrán a la venta mañana a partir de las 16:00 para el público en general las entradas para el regreso de Andrés Calamaro a Mar del Plata: se presentará el 15 de mayo en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, en el marco de su nueva gira Como cantor.
En este tour, el autor de clásicos como Flaca y Paloma explora una dimensión más esencial y profunda de su obra, consolidando un show potente y sensible que busca conectar con el imaginario cultural argentino a través de sus canciones más icónicas.
Tras el éxito de su Agenda 2025 Tour, con el que realizó más de 40 presentaciones en Latinoamérica y Europa, el cantautor asume este nuevo desafío como un ritual y un cumplimiento del destino. Calamaro vive esta gira valorando el recorrido de su carrera, ofreciendo una experiencia intensa y emotiva que ya ha cosechado llenos totales en recintos como el Hipódromo de La Plata y el Monticello Arena de Chile.
La gira nacional se extenderá por diversos puntos del país y la región, con presentaciones programadas en Santa Fe el 24 de abril, en Corrientes el 26 de abril, en Mendoza el 30 de abril, el en Neuquén el 2 de mayo, en Catamarca el 8 de mayo, en La Rioja el 10 de mayo, en Bahía Blanca el 17 de mayo, en Buenos Aires el 26 de mayo y en Montevideo el 31 de mayo.
