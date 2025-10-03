Con motivo de la reinauguración de la Escalera Imperial, el último testimonio del antiguo Paseo General Paz -el primer paseo costero de la ciudad-, mañana habrá cortes dispuestos por la Municipalidad en la zona del Paseo Las Toscas y Torreón del Monje.

En la ceremonia, que se realizará a las 17:00, estará presente la Guardia del Mar y la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata, y además habrá un descubrimiento de placas a cargo de instituciones educativas que participaron en el proyecto de señalización de monumentos y sitios históricos declarados.

De esta manera, en el horario de 13:00 a 21:00 el tránsito estará interrumpido desde el ingreso al Paseo Jesús de Galíndez hasta su egreso, al igual que en el Paseo Las Toscas.

Asimismo, informaron que los cortes se pueden visualizar en tiempo real ingresando en la app Waze, en www.waze.com/events/escalera-imperial-AR-2025-10-04.

