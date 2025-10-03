Corte de tránsito

Mañana estará cortado el tránsito en un sector de la costa de Mar del Plata
Se debe a la reinauguración de la Escalera Imperial, donde participará la Guardia del Mar y la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata.
Se debe a la reinauguración de la Escalera Imperial, donde participará la Guardia del Mar y la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata.
Será este jueves desde las 08:00 en los carriles con sentido Sur–Norte de la avenida Patricia Peralta Ramos/Félix U. Camet, entre Berutti y Falkner.
Será en la intersección de avenida de los Trabajadores y Juan B. Justo entre las 08:00 y las 12:00.