La Municipalidad informó que mañana entre las 08:00 y las 12:00, el tránsito permanecerá interrumpido en la intersección de avenida de los Trabajadores y Juan B. Justo, debido a tareas de mantenimiento programadas por personal especializado.

Las labores incluyen el recambio de las columnas existentes por otras nuevas, además de trabajos generales de conservación en la vía pública.

Desde la Municipalidad solicitaron a los conductores tomar vías alternativas, circular con precaución y salir con anticipación de sus hogares para llegar a tiempo a sus destinos.

