Este jueves desde las 08:00 se implementará un corte total de tránsito en los carriles con sentido Sur–Norte de la avenida Patricia Peralta Ramos/Félix U. Camet, entre Berutti y Falkner, en la zona del Unzué.

La medida, dispuesta por las autoridades de Tránsito municipal, responde al recambio de una columna de semáforo.

El desvío se efectuará en el semáforo de Berutti, con retome habilitado en Falkner, para minimizar las interrupciones en el flujo vehicular.

Desde la Municipalidad recomendaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización del personal de Tránsito en el lugar.

