Un día como hoy, pero en 1964, el mundo conocía por primera vez a Mafalda, la entrañable creación de Quino que con su mirada crítica y lúcida se convirtió en un ícono cultural argentino y mundial. Con apenas seis años, esta niña de historieta logró decir lo que muchos adultos callaban: cuestionar el mundo, la política y la sociedad con ironía y frescura.

Entre sus múltiples ocurrencias, hubo un “enemigo” que marcó para siempre a la pequeña filósofa: la sopa. Esa comida que representaba la imposición de los adultos, el aburrimiento y lo inevitable, se transformó en un símbolo de resistencia infantil. Mafalda odiaba la sopa con la misma pasión con la que amaba la paz y la justicia.

Mafalda y la sopa: más que un chiste

Quino logró, a través de este simple gesto, reflejar la rebeldía frente a lo establecido. La sopa, en el universo de Mafalda, no era solo un plato caliente: era la metáfora de aquello que no elegimos y que nos toca aceptar “porque sí”. Y así, millones de lectores se identificaron con esa lucha cotidiana.

Una receta para reconciliarse

Aunque Mafalda jamás lo aceptaría, la sopa puede ser también una aliada de la primavera, ligera, nutritiva y fresca. Una forma moderna de reconciliarse con este plato es preparar una sopa fría de arvejas y menta, ideal para los días templados:

Ingredientes (para 4 porciones):

500 g de arvejas frescas o congeladas

1 cebolla chica

1 diente de ajo

1 litro de caldo de verduras

2 cucharadas de aceite de oliva

Unas hojas de menta fresca

Sal y pimienta a gusto

Preparación:

Rehogar la cebolla y el ajo en el aceite hasta que estén transparentes. Agregar las arvejas y el caldo, y cocinar unos 10 minutos. Procesar hasta obtener una crema suave. Dejar enfriar, sumar las hojas de menta y servir con un chorrito de aceite de oliva.

De este modo, la sopa deja de ser un símbolo de obligación para transformarse en una receta fresca, creativa y —por qué no— digna de conquistar incluso a quienes siempre tomaron partido por Mafalda.

