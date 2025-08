Después del éxito en su debut, el próximo domingo 3 de agosto de 10 a 20 se llevará a cabo la segunda edición de CAFEST: el festival que celebra la cultura cafetera local y convoca a todos los amantes del café, la música y las experiencias al aire libre.

En esta ocasión, la propuesta del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTuryC) se amplía y tendrá lugar de manera simultánea en dos espacios patrimoniales de la ciudad: Villa Victoria (Matheu 1851) y Villa Mitre (Lamadrid 3870), con entrada libre y gratuita.

Al igual que en su primera edición, CAFEST Vol. II reunirá a los principales referentes del café en Mar del Plata: productores, tostadores y cafeterías.



A lo largo de la jornada, el público podrá disfrutar de degustaciones, presentaciones de productos, propuestas gastronómicas y sets de DJ's en vivo, todo en un entorno natural y cultural de gran valor para la ciudad.

El festival se inspira en los encuentros internacionales conocidos como coffee raves, que combinan música, comunidad y café de calidad en un mismo evento. En ese marco, CAFEST Vol. II vuelve a proponer una experiencia multisensorial que invita a redescubrir el café como símbolo de identidad y encuentro.

Participarán del evento cerca de 38 marcas locales, entre ellas ATC - Acá tomamos café, Batuta Coffee Roasters, Biósfera, Cabrales, Café Martínez, Chez Coffee, Coco Cafe, Cookies the factory, Costiera, Croissant Café, Delicias de Maru, Deseado brewing, DINETTE, El Cóndor, Eurocafe, Go Company, Green Mug, Grupo GV, Havanna, Keto by Noe, Kiva Café, La Cafeta, La Fonte D'Oro, Lirien pastelería y café, LUYS COFFEE, MITO ESPRESSO, Multienvases, Nat coffee, Niño lobo, Perezoso Café, SÃO Medialunas & Cafe, Suárez Café, The Cookie World, Torreón del Monje, Tre Coffee Club, Weiss Break & Brunch, y Yobarista.

Para más información, consultar las redes sociales de @turismomardelplata o ingresar en www.turismomardelplata.gob.ar.