En una noche llena de emociones y sentimientos encontrados, Luciano Pereyra y Abel Pintos llegaron al fin del ciclo de conciertos que realizaron juntos en el Luna Park. Fueron 34 noches totalmente agotadas que marcaron un récord absoluto para la carrera de ambos artistas como así también para la escena musical argentina.

Y es que además de celebrar el fenómeno en el que se convirtió la unión de estos dos grandes referentes de la música nacional, estos conciertos marcaron el fin de una etapa: la noche del 29 de diciembre de 2024, con Luciano y Abel sobre el escenario, y más de 7000 personas llenando la sala, quedarán guardadas para siempre en la historia de la cultura y el arte argentino, siendo el último show en presentarse en el mítico Estadio Luna Park antes de su remodelación, para lo cual, a partir de hoy cierra sus puertas luego de 92 años desde su inauguración.

Minutos antes de que se dé inicio al ingreso del público se vivió un momento de mucha emoción cuando los artistas se reunieron junto a las más de 100 personas que integraron el equipo de trabajo a lo largo de estas 34 noches. Todo el staff completo del Luna Park, y de ambas productoras, Luján Producciones y Plan Divino, posaron para una foto en una de las icónicas tribunas del Luna, imagen que quedará guardada en la historia y en los corazones de cada uno.

Marcelo González, presidente de Plan Divino y productor general de este ciclo de conciertos junto a Luján Producciones, tomó la palabra para dirigirse al equipo de trabajo destacando que “para nosotros es una emoción, sentimos mucho respeto, mucha alegría, y nos sentimos muy orgullosos de haber pasado 34 noches juntos viviendo momentos tan especiales, por donde pasaron tantas almas disfrutando de cada noche, y todo esto no hubiese sido posible sin ustedes, esto sin ustedes no lo hubiésemos hecho realidad. Muchas gracias”.

Luego de que las autoridades del Luna Park les otorgaran un reconocimiento por el récord logrado y por ser los últimos artistas en pisar este escenario, Luciano y Abel también le dieron las gracias al staff destacando la importancia de haber podido cerrar estos casi 100 años de actividad de este estadio con una propuesta que lo deja en lo más alto de la música y del espectáculo, de una manera solidaria, amorosa y responsable.

Visiblemente emocionados, todos los integrantes del Luna Park se fundieron en un cálido abrazo.

Es ahora, tal como se titula este ciclo de conciertos, se despide consagrándose como un fenómeno, fundamentado entre otras cosas en los siguientes conceptos:

-Esta fue la primera vez en sus carreras que estos dos grandes artistas se unieron para desarrollar un ciclo de conciertos juntos.

-Fueron 34 las funciones que ofrecieron desde el 9 de noviembre hasta el 29 de diciembre de manera ininterrumpida, generando una residencia de casi dos meses, ningún otro artista musical argentino ha superado antes esa cifra en este formato.

-Fueron 219.643 los tickets totales vendidos.

-Las primeras 20 funciones de las 34 totales se vendieron en tan solo 3 días.

-En el marco de este ciclo se realizaron una serie de acciones solidarias entre la que se donaron 10.000 tickets a la Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez para colaborar con la remodelación del Pabellón más antiguo del Hospital.

CÓMO SURGIO ESTA UNIÓN

Luciano Pereyra y Abel Pintos se unieron para revolucionar la escena musical. Luego de muchos años de amistad y de carrera, ambos artistas sintieron que había llegado el momento exacto para encarar una nueva etapa juntos. Un sueño de muchos años que los encontró en una edad y una madurez personal y profesional precisa para ser concretado.

Así fue que realizaron una colaboración histórica con el lanzamiento de su canción titulada Es ahora. Compuesta íntegramente por estos talentosos artistas, junto con el productor Rodolfo Lugo, Es ahora logró cautivar a sus seguidores con su poderosa fusión de voces y emociones, marcando cifras récord de visitas y descargas durante las primeras horas desde su lanzamiento.

Pero la sorpresa fue mucho más impactante cuando Luciano y Abel anunciaron la noticia más esperada por el público, y era que esta unión sería mucho más que una canción. Y así fue que sorprendieron con la noticia de que llegaría un ciclo de conciertos juntos, por primera vez, y nada menos que con 34 funciones en el Luna Park.

Con un escenario 360 y una puesta imponente los artistas ofrecieron cada noche más de dos horas de show donde compartieron a dúo un recorrido por las canciones más populares de cada uno.

Es ahora es el tema elegido para abrir cada concierto, y a partir de allí sus clásicos más icónicos: Y así y así, Motivos, De solo vivir, Seré, Qué suerte tiene él, La llave, entre muchísimos otros hits, sonaron a lo largo de todo el show con un público eufórico que celebró cada segundo de esta mágica unión.

“Dios y la música me siguen regalando momentos mágicos!! Una alegría compartida es el doble de la alegría! Por eso mismo estoy tan emocionado y feliz de cantar junto a mi hermano Abel. Esta unión que me hace entender aún más que no es ayer, no es mañana, es ahora”, declaraba Luciano sobre este encuentro mágico.

“También existen sueños que uno ni siquiera se atrevió a soñar alguna vez, pero que, cuando se develan ante nosotros, advertimos que siempre estuvieron ahí, en lo más profundo de nuestro corazón y que no sólo necesitábamos cumplirlos, si no que fueron parte de nuestro camino y nos trajeron hasta acá. Cuando eso sucede, uno se dice: ES AHORA. Gracias Dios, por traerme en manos de un hermano que me inspira uno de los sueños más lindos de mi carrera”, señalaba Abel por su parte.