Kimberley está cerrando la fase regular en la Liga Federal. Es la segunda temporada en la cuál puede competir a este nivel y sigue buscando experiencias valiosas, además de crecimiento. Para su actual presente con 4 triunfos en 11 partidos, ha sido clave la participación de Lucas Iriart como pieza clave para el equipo.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el jugador nacido en Lobería destacó que "estamos muy bien, con muchas ganas y confiados para lo que queda. El objetivo que teníamos era ganar los dos partidos de visitante, pero nos pudimos llevar uno de esos juegos que era importante".

Claro, fue la primera victoria fuera de Mar del Plata en la competencia y es algo que necesitaban para seguir ganando confianza: "El objetivo nuestro era estar entre los tres primeros y clasificar directamente a playoffs, pero no empezamos de la mejor manera el torneo. Eso me hizo dudar si podíamos hacerlo. Hoy queda un sólo partido y creo que podríamos haber estado entre los tres primeros. Hubo partidos que no los resolvimos bien y siento que los podríamos haber ganado. Da un poco de bronca no estar ahí, pero es lo que nos toca. Ganando el sábado podríamos quedar cuartos y podríamos tener ventaja para el play-in", dijo sobre el último compromiso que se jugará en el "Valentín Pérez" de la sede kimberleña ante Ferro de Pico.

Saben que este tipo de participaciones los llevará a un crecimiento paulatino e inevitable, sobre todo porque, como en su caso, son jugadores todavía muy chicos: "somos un equipo joven, es mi segunda temporada jugando Torneo Federal. Sacando a Lofrano y Maciel, el resto están en la misma situación. Hoy por hoy es todo experiencia y laburo". La temporada para él fue de menor a mayor y está terminando esta fase a gran nivel: "no empecé bien el torneo, estaba con muchas dudas pero con mucho apoyo del cuerpo técnico y de mis compañeros fui mejorand. Tengo un recuerdo claro antes del fin de semana largo tuve una charla con Maxi Maciel que me dio mucha confianza. A partir de ahí tuve un cambio y empecé a jugar mejor y a tomar decisiones".

La experiencia del entrerriano para este grupo es clave pero no sólo dentro de la cancha, sino aportando la palabras necesarias en el momento justo: "el año pasado lo había cerrado bastante bien y me dijo que no estaba siendo el mismo del año pasado. Es difícil porque es otro nivel pero que no me estaba permitiendo a mi mismo errar. No tomaba las decisiones que tomaba antes, me dio el respaldo para que vuelva a ser lo que estaba haciendo".

Iriart es un jugador que tiene un sentido de identificación con el grupo a pesar de no ser de la ciudad. A los 17 años tuvo su primer contacto con el "Dragón" y luego de un par de interrupciones, desde el 2022 se radicó en la ciudad y se ha vuelto una pieza clave para el entrenador Juan Pablo Tumminiello.