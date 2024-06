Lucas Bastida volvió a ser "El Tornado" el sábado en Villa Carlos Paz. Después de un período complicado en su carrera profesional y un año de inactividad, volvió a mostrarse como aquél peleador de sus inicios dentro del campo rentado: voraz, preciso y con golpes contundentes.

Eso le permitió ganarle por KO en la octava vuelta a Nahuel García para volver a consagrarse campeón, esta vez a nivel nacional dentro de la categoría SuperMediano, tercera divisional en la que alza un cinturón. Ya de regreso en Mar del Plata, habló en Marca Deportiva Radio indicando que "veníamos trabajando durante un año completo, nos habían llamado de todos lados para pelear y todos los rivales que me ofrecían eran zurdos. Me habían pasado muchas cosas y no estaba bien entrenado por eso no aceptábamos. No tuvimos mucho guanteo porque no hay zurdos en Mar del Plata y nos enfocamos en lo físico donde hicimos un muy buen trabajo".

La aparición de "Caña" García fue una buena oportunidad a pesar de que no tenían mucho registro de su carrera: "No lo tenía muy en vista, lo miramos un poco y nos dimos cuenta que tiene una pegada respetable. El plan de pelea era eludir los golpes y atacarlo; en algún round sabíamos que me iba a pegar y tenía que aguantarlo. El único golpe fuerte que sentí fue abajo en el tercer round, pero el resto los gané todos".

Bastida sabe que no se puede conformar con lo que mostró sobre el ring, sino que deberá seguir trabajando porque pueden aparecer otros desafíos más importantes en el horizonte: "Quería volver a ser "El Tornado" que había sido antes, ahora trabajaremos más con guanteos porque hicimos sólo con Ávila y con Jerez, además de los chicos del gimnasio".

La mano de definición fue un ascendente de derecha que dio de pleno en el rostro de García y, según comentó el campeón marplatense, fue parte de la estrategia: "él tenía el plan de esperar el boleado mío que siempre uso, pero se lo tiraba a tocar y no fuerte, para luego entrar con el uno-dos o la derecha en punta. Se iba a quedar en algún momento y lo sorprendimos. El profe me dijo que ese era el round (por el octavo) y lo pude definir".

Bastida en acción ante Nahuel García. (Foto: Prensa Arano Box)

Cuando el árbitro Zaragoza decretó el final del combate hubo una descarga en el corazón del ring mirando al cielo, casi abrazando a su padre a quien perdió hace poco: "pasé muchas cosas en mi vida y perdí a mi viejo que fue lo más difícil. Siempre fui su orgullo junto con mi hermana, fue difícil vivir la pelea sin él y por eso me descargué".

Ahora, está decidido a empezar una etapa distinta de su carrera, donde pueda combinar aquél ímpetu del inicio de su carrera profesional con la experiencia que ha conseguido y quizás, sea importante volver a pelear en casa ya que no se presenta en la ciudad desde el 30 de abril de 2021 cuando le ganó por puntos a José Villalobos: "creo que fue la primera pelea de muchas que vienen en el futuro. Tenemos una oferta de Arano para pelear en octubre en Mar del Plata. Tengo mucha gente que me hace el aguante y está bueno pelear en nuestra ciudad. Me gustaría volver a pelear en Mar del Plata".