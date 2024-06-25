Ezequiel Acosta: “Cumplí el primero de mis sueños”

El campeón argentino Medio Pesado habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la obtención del cinturón el pasado sábado en el Palacio de los Deportes derrotando a Walter Sequeira: “Me hizo sentir en 10 rounds sensaciones que no tuve en las 9 peleas anteriores”, dijo sobre el duro combate.