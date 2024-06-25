Lucas Bastida: "Me gustaría volver a pelear en Mar del Plata"
El flamante Campeón Argentino SuperMediano habló en Marca Deportiva Radio luego de su triunfo en Villa Carlos Paz ante Nahuel García.
El flamante Campeón Argentino SuperMediano habló en Marca Deportiva Radio luego de su triunfo en Villa Carlos Paz ante Nahuel García.
El campeón argentino Medio Pesado habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la obtención del cinturón el pasado sábado en el Palacio de los Deportes derrotando a Walter Sequeira: “Me hizo sentir en 10 rounds sensaciones que no tuve en las 9 peleas anteriores”, dijo sobre el duro combate.