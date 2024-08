Peñarol, en el armado de su nuevo plantel, ha contratado nada menos que a la Revelación de la última temporada en la Liga Nacional de Básquet, el base Lucas Andújar.

Luego de la oficialización por parte del equipo "Milrayitas", el ex Zárate Basket habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo que significa llegar a un club como el marplatense: "estoy contento por como se dieron las cosas la temporada pasada tanto en lo grupal como en lo personal. Me pongo a ver el recorrido y fue muy positivo todo. Cuando me comunicaron que Peñarol estaba interesado, me llamó la atención que un club histórico de la Liga me venga a buscar, me entusiasmó y me puso muy contento. Después había algunas cosas que cerrar, pero cuando empezó la comunicación fue una alegría". No hubo mucho que discutir, porque tenía las intenciones claras de venir: "cuando en ambas partes hay voluntad y ganas, todo se hace más fácil. Quería venir y a la hora de acordar los detalles se pudo hacer rápido".

Estar en una institución con tanta historia, para su ascendente carrera es muy importante: "llegar a este lugar es un desafío muy grande. Por como transmite Peñarol lo que quiere, se está armando para competir en todo lo que juegue, será un equipo con extranjeros, muchos mayores y Sub-23 que juegan muy bien. Quería dar un salto de calidad y eso me lo ofrecía Peñarol".

Su paso por el equipo zarateño fue muy bueno porque lograron distintos objetivos y un meteórico ascenso desde la Liga Federal hasta la Liga Nacional: "lo que logramos con Zárate fue algo muy difícil de alcanzar, para la ciudad fue histórico porque llegaron a la Liga Nacional y pudimos mantener la plaza. Es muy difícil que se mantenga un grupo de jugadores y una base para ir escalando temporada tras temporada de categoría en categoría. En dos años llegamos dos veces a la final de la Liga Argentina y pudimos ser campeones. Hicimos los méritos para llegar a la Liga, se apostó a mantener la base e hizo que el largo camino sea positivo".

Fue un gran año que lo llevó a ganar un premio individual de mucho valor que, según confesó, no lo esperaba: "la realidad es que no me enfoco en eso y cuando terminó la temporada se empezó a correr el rumor de los posibles ganadores, traté de no pensar en eso por si no se daba. Es un mimo, algo lindo para el trabajo que haces durante la temporada. Me puso contento recibirlo y lo tomé con felicidad, pero no lo esperaba".

Como si fuera poco, fue invitado a participar de su primer Juego de las Estrellas que además se hizo en el Estadio DAM de Zárate: "fue un premio al esfuerzo que uno hace y me marca que tengo que seguir por este camino. Es un lindo espectáculo y cuando fueron pasando los días, luego de haber estado, me di cuenta que lo disfrute mucho. Estaba en el banco de suplentes con Rubén Magnano como entrenador, es una locura. En un momento se acercó al banco de suplentes y contó una anécdota muy linda de un torneo de Nocioni que estaba ahí, son todas experiencias muy buenas. Fue un cierre lindo para mi etapa en Zárate", concluyó.