The Rolling Stones confirmaron que lanzarán un nuevo disco en julio y presentarán como adelanto el single Rough and twisted este sábado, mientras crece la expectativa por una posible gira mundial aún no oficializada.

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El nuevo álbum será el sucesor de Hackney diamonds, publicado en 2023, y contará nuevamente con la producción de Andrew Watt. Aunque la banda no reveló el título ni la fecha exacta de lanzamiento, el anuncio confirma su continuidad discográfica.

Según el periodista Will Hodgkinson, de The Times, el single adelanto incluye “un riff demoledor, un solo de armónica enérgico de Mick Jagger y un espíritu despreocupado”, en línea con el estilo clásico del grupo.

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En paralelo, la banda anunció el lanzamiento de cinco listas de reproducción con las canciones más escuchadas en distintos países con fuerte base de seguidores: Reino Unido, Argentina, Estados Unidos, México y Francia. “Algunas pistas se presentan constantemente en todo el mundo, pero cada país tiene su propio sabor único de los Stones”, expresaron.

De acuerdo a versiones periodísticas, el grupo tendría además material suficiente para futuros proyectos, lo que descartaría que este trabajo sea el último de su carrera.

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En cuanto a una posible gira, aún no hay confirmación oficial. Sin embargo, Marlon Richards, hijo de Keith Richards, señaló en 2025 que la banda evaluaba realizar una serie de conciertos en Europa. Versiones indican que planes previos no se concretaron, lo que derivó en el regreso al estudio de grabación.

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Además, trascendió que el estado de salud de Keith Richards, quien padece artritis, podría influir en la planificación de una gira extensa, aunque los fanáticos mantienen la expectativa de volver a verlos en vivo.

Fuente: con información de TN