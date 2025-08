Si bien desde hace años tenemos a Los pitufos -de los que esta semana se estrenó un nuevo film- como uno de los fenómenos de la televisión (especialmente por su serie animada de los 80’s) y por las recientes películas que llegaron desde Hollywood, hay que recordar que su origen se dio en las historietas (o cómics como se los conoce popularmente). Creados en 1958 por el dibujante belga Pierre Culliford -conocido popularmente como Peyo-, ha recaído sobre ellos una serie de sobrelecturas y maldiciones. Aunque tal vez ninguna de sus historias presentó más problemas, y hasta algún subtexto divertido, que la maldita Los pitufos negros.

Sobre esos entrañables personajes celestes vestidos con pantalón y gorro frigio blanco (con excepción de Papá Pitufo, que vestía pantalones y gorro rojo) se ha escrito mucho, empezando por las lecturas sociales y políticas que se han hecho respecto de vinculación con el comunismo, por esa idea de comunidad que trabaja para un bien común, como así también sus implicancias sexuales a partir de la construcción de una aldea donde sólo hay un personaje femenino.

Y ya que nos metemos con las habladurías, recordemos todas las leyendas urbanas que corrían en los 80’s, cuando la serie animada explotaba en los televisores de todo el mundo. Se decía que los pitufos estaban malditos y que pasaban cosas truculentas con ellos, especialmente -y llamativamente- con el merchandising. La historia que más recuerdo, sobre todo por su nivel de ingenio para la especulación morbosa, era la de un niño que tenía sus sábanas con dibujos de los pitufos, que habían tomado vida y lo habían asesinado. No negarán que eran tiempos creativos; y todavía no habíamos llegado a los mensajes satánicos de Xuxa.

Pero lo de Los pitufos negros no es especulación ni leyenda urbana. Pasó en la realidad. Ni bien comenzaron a ser publicadas, las historietas de Los pitufos eran un suceso enorme. La historia de un pueblo imaginario de pequeñas criaturas azules que viven en un pueblo de hongos en medio de un vasto bosque despertó inmediatamente el cariño de los lectores. Los pitufos son un suceso en todas sus formas: los libros coleccionables, los álbumes de figuritas, los discos, las series y las películas. Todo se vende por millones. Desde la muerte de Peyo, en 1992, su familia ha seguido con el negocio.

Pero en 1959 en la revista Spirou, donde aparecían los personajes, se editó Los pitufos negros, la primera aventura en solitario de los personajes, una historia que generó múltiples controversias. En lo concreto, la historia sigue a un pitufo que es enviado por Papá Pitufo a cortar madera y en ese plan es picado por una mosca. El asunto, es que la picadura de este insecto hace que el personaje cambie el color de su piel, pasando de celeste a negra, y tome un comportamiento extraño: su vocabulario se reduce a la onomatopeya “¡ñap!” y en vez de caminar se mueve dando saltos.

Pero esto no es todo, porque los pitufos que son infectados por este virus muerden a los otros, propagando la enfermedad y amenazando a la aldea. Obviamente que todo termina saliendo bien, porque Papá Pitufo encuentra la cura para la infección y termina deteniendo, de manera accidental es cierto, la epidemia. Hasta ahí todo bien, una aventura más de los gnomos creados por Peyo.

Sin embargo, cuando este episodio de Los pitufos llegó a los Estados Unidos, sus editores decidieron cambiar el color de los personajes una vez que eran infectados. De esta manera, nacieron los pitufos púrpuras. Según explicaron los autores de esta modificación, el asunto respondía a lecturas raciales que comenzaban a hacerse sobre la historia. Si bien nunca terminaron de ser claras las intenciones de Peyo, la idea de que los pitufos se volvían violentos al ponerse negros era un poco chocante para una Norteamérica que se debatía internamente en sus dilemas raciales. Como verán, la intervención de la corrección política en el arte no es exclusiva del presente.

Pero Los pitufos negros despertó otras teorías a posteriori que son más divertidas. ¿Imaginan una relación entre el cine de zombies moderno y estos simpáticos duendecillos? Pues bien, sin dudas que por la forma en que la epidemia de propaga en el comic, con una horda de personajes atacando a mordiscos a los otros, la relación con películas como La noche de los muertos vivos de George Romero salió sin demasiado esfuerzo. Para muchos, el gran director de cine de terror leyó el cómic y tomó algunas ideas para la que es la película que redefinió el subgénero.

De todos modos, para decepción de los fanáticos de las teorías -conspirativas o no- Romero nunca reconoció la influencia de esta obra en la creación de su emblemático films. Para el director la referencia es The omega man, la novela de Richard Matheson que tuvo sus versiones al cine, como por ejemplo Soy leyenda con Will Smith.

Como sea, a casi 70 años de su creación, Los pitufos siguen siendo un fenómeno cultural que hasta ha inventado terminología y un universo que se explica por sí mismo. Icónicos, hasta dieron lugar a uno de los momentos más recordados de la historia de la televisión argentina. ¡Qué pitufo ese!