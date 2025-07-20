Los pitufos negros, acusaciones de racismo y relación con los zombies
Los personajes creados por Peyo son un ícono de la cultura popular universal. Sin embargo, una de sus historias más icónicas ha despertado diferentes lecturas.
Los personajes creados por Peyo son un ícono de la cultura popular universal. Sin embargo, una de sus historias más icónicas ha despertado diferentes lecturas.
Caricaturista de profesión, dueño de un humor retorcido y con un vida rodeada de mitos, en 1938 creó en The New Yorker a los personajes que lo convertirían en una celebridad.
Tras el estreno de Guasón 2: folie a deux hacemos un recorrido histórico por los diferentes intérpretes que recrearon al villano de los comics en el cine y las series.
Dos especialistas analizaron la serie producida por Netflix durante una entrevista con “Sólo un momento”, programa emitido por Radio Mitre Mar del Plata y Mitre Rosario.
Pocos conocen la relación que existe entre el caballero nocturno y nuestro país, sin embargo, durante muchos comics, el superhéroe compartió batallas con un argentino: "El Gaucho". Conocé su historia en el marco de su cumpleaños N°80.