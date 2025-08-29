Menos de una semana después, volvieron a detener a un hombre de 35 años al que le habían otorgado la libertad luego de amenazar de muerte a la prima de su pareja en el barrio General San Martín. El único requerimiento era que no se acercara al inmueble de la víctima, pero lo hizo de todos modos.

El allanamiento para su detención se realizó en un vivienda situada en Puan al 5.500 y estuvo a cargo del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Quinta, que contó con la colaboración del Gabinete de la Comisaría Tercera y del Grupo GAD.

Si bien el acusado había sido aprehendido y remitido a la Unidad Penal N° 44 de Batán, después fue liberado con la condición de que no se acercara al domicilio de la víctima, de 40 años . Sin embargo, incumplió ese requisito y volvió a ser arrestado por las autoridades.

Por este motivo, el fiscal ordenó que el sujeto sea notificado de la formación de la causa y que lo vuelvan a alojar en la unidad carcelaria mencionada.

