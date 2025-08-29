Lo liberaron con la condición de no acercarse a la casa de la víctima, pero no hizo caso y volvió a la cárcel de Batán
El hombre de 35 años había sido detenido el sábado 23 de agosto por amenazar de muerte a la prima de su pareja.
El hombre de 35 años había sido detenido el sábado 23 de agosto por amenazar de muerte a la prima de su pareja.
Desde la cooperativa Nuevo Amanecer reconocieron una situación "complicada" en el sector a partir de la crisis que se profundizó por el cierre de tambos en distintos puntos del país. Insistieron también en el fuerte impacto negativo de los tarifazos.