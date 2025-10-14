Llega a Mar del Plata la primera edición de los Premios Técnicas a la Peluquería
La gala se realizará el 2 de noviembre a las 21:30 en Espacio Viamonte y reunirá a referentes que marcaron tendencia en cine, teatro, televisión y moda.
Por primera vez en la ciudad, se entregarán los Premios Técnicas a la Peluquería, una distinción que busca reconocer la trayectoria y el talento de profesionales que se han destacado durante décadas en el mundo del cine, el teatro, la televisión, la música, los desfiles y las distintas expresiones artísticas que eligen a Mar del Plata como escenario.
La edición 2025 tendrá formato de reconocimiento especial, con una gala que se llevará a cabo el 2 de noviembre a las 19:30 en Espacio Viamonte, bajo la producción de Rodríguez & Ehraije. Será una noche de celebración en la que los galardonados y sus invitados disfrutarán de un tapeo gourmet a cargo de Hollyfood.
Además, el evento podrá seguirse en vivo desde distintos puntos del país a través del canal de streaming de Vision Show, lo que permitirá visibilizar el trabajo, el arte y la excelencia de los referentes de este rubro.
El premio se suma así al calendario anual de grandes acontecimientos de la ciudad, con el objetivo de poner en valor a quienes, con talento y creatividad, marcan tendencia en un ámbito fascinante que combina moda, estilo y arte.
Muy pronto, Mar del Plata vivirá “La Noche de la Peluquería”, una cita que promete convertirse en un clásico de cada año.
