Este miércoles por la noche, se produjo un violento enfrentamiento en un club deportivo barrial de Berazategui que terminó con un hombre que fue apuñalado con una llave en el cráneo. Por el hecho, el agresor quedó detenido e imputado por tentativa de homicidio.

El acusado se trata de Gastón Omar Álvarez, de 40 años, que aseguró ser el dueño de la llave que provocó la lesión en la víctima, Jonathan José Smith, un exfutbolista de 35. El episodio se desató durante un torneo de fútbol femenino juvenil, en el que una discusión entre jugadoras menores derivó en una pelea entre los padres.

Durante el hecho, Álvarez sufrió heridas en la cara y aseguró ser el dueño de la llave que quedó incrustada en la cabeza de Smith.

Según informaron medios locales, el acusado, apodado como “Taty”, tiene trayectoria en el ambiente del fútbol infantil de Berazategui, ya que sus hijos formaron parte de distintos clubes. Incluso, no sería la primera vez que participa en un hecho de violencia.

De acuerdo a lo que comparte en sus redes sociales, Álvarez vive en la localidad bonaerense de Plátanos y se dedica a la venta de distintos productos de almacén.

Cómo fue la agresión

El episodio ocurrió el miércoles en el Club Gimnasia y Esgrima de Villa España (GEVE), que puso la cancha para un partido de fútbol femenino Sub 16 entre los equipos de Estrella de Plátanos y Colegiales.

Según relataron testigos, la hija de Smith fue agredida. El exfutbolista, además, habría estado defendiendo a un amigo cuando recibió el brutal ataque.

Las imágenes de los momentos posteriores a la batalla campal son impactantes: se ve a Smith siendo atendido por una mujer, con la llave todavía incrustada en su cráneo. El llanto y la desesperación de las chicas que minutos antes jugaban el partido llenaron el ambiente de angustia y miedo.

Según contó Romina, una testigo, el agresor se quedó en el lugar incluso después de la llegada de la Policía, obsesionado con recuperar la llave de su vehículo. “Era lo único que quería”, aseguró la mujer.

El caso quedó bajo la investigación de la UFI N°3, que dispuso la detención de Álvarez y la orden de secuestrar su vehículo. Según el parte policial, será trasladado este viernes para que de su declaración.

Fuente: TN