La situación judicial de Johnny Meneses Huaman, el conductor que atropelló y mató a una pareja de jóvenes en la localidad bonaerense José C. Paz, podría complicarse aún más en las próximas horas.

Después del choque, los investigadores establecieron que el hombre manejaba completamente borracho, cruzó de carril a toda velocidad con su camioneta para sobrepasar otro auto y embistió a Melany Guzmán, de 22 años, y Mauro Garayo, de 21. Tenía 1.9 gramos de alcohol por litro de sangre, según trascendió.

La defensa de la familia de Guzmán, a cargo del abogado Rodrigo Tripolone, buscará cambiar la carátula de la causa. En la actualidad, Hauman está imputado por “homicidio culposo”, que prevé una pena de 2 a 5 años de prisión.

Sin embargo, buscarán que se cambie por “homicidio simple con dolo eventual”, que tiene una pena de 8 a 25 años de cárcel. Al mismo tiempo, aseguraron que se oponen a cualquier tipo de excarcelación.

Hauman está internado bajo custodia, ya que sufrió algunas heridas, aunque está fuera de peligro. Todavía resta determinar si tenía antecedentes. Su camioneta Renault Kangoo se prendió fuego después del choque y quedó destruida. El caso era investigado por la fiscalía N° 4 de San Martín.

Puede interesarte

Así fue el accidente que terminó con la vida de la pareja

El impacto ocurrió sobre la calle Luis María Drago, en el barrio Yeipora de José C. Paz, cuando el hombre que iba en una camioneta intentó sobrepasar un auto, cruzó hacia el carril contrario y chocó a la moto en la que viajaban Melany y Mauro.

Mauro había trabajado esta tarde, al igual que todos los sábados. Cuando terminó, fue a su casa para cambiarse y después salió en moto a buscar a Melany para disfrutar de una salida.

“Me llaman por teléfono y me dicen que mi hermana había chocado. Fuimos para el lugar y había un incendio. Una camioneta envuelta en tres metros de llamas. Llegamos ahí corriendo porque no nos dejaban pasar con el auto. Había una persona sentada mirando cómo todo se prendía fuego”, contó Marcela, hermana de la joven. Esta persona que mencionó era el conductor de la Kangoo.

Y siguió: “Voy a buscar a mi hermana y veo la moto prendida fuego. Ella voló tres metros cuando la chocaron, la encontré tirada en el piso. Una persona se me acerca y me dice: ‘no la toques, Melany ya no está acá’, y ya no se movía”.

Marcela reveló que el cuerpo de Mauro también estaba tendido sobre el suelo, a unos quince metros del de su novia. “Mi hermana murió en el acto. Los dos tenían el casco puesto. Los cascos quedaron destrozados”, remarcó.

Franco, otro de los familiares de las víctimas, aseguró que el conductor “no podía ni hablar” porque estaba muy borracho.

Puede interesarte

Fuente: TN