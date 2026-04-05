El Museo Municipal José Hernández (Ruta 226 km 14,5), ubicado en Laguna de los Padres, presentó su programación de abril con una propuesta que combina historia, patrimonio y educación, incluyendo muestras, visitas guiadas y actividades para todo público, con distintos horarios de atención según la quincena.

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Durante la primera quincena, el Museo abrirá de lunes a domingo de 09:00 a 15:00 (último ingreso 14:45), permaneciendo cerrado los miércoles. En la segunda quincena, el horario se extenderá de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 (último ingreso 15:45), manteniéndose el cierre semanal los miércoles.

La muestra permanente propone un recorrido por la historia regional a través de distintos ejes temáticos vinculados a los pueblos originarios, la expansión de la frontera nacional, las primeras estancias, la Estancia Laguna de los Padres, la figura de José Hernández y el Martín Fierro, así como la vida cotidiana y productiva en el ámbito rural.

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En el exterior, la exposición Si estas paredes hablaran presenta un recorrido cronológico por los principales acontecimientos de la región mediante gigantografías de sus protagonistas. A su vez, se incorpora la muestra itinerante Mar del Plata Intangible, del Programa Municipal de Patrimonio Cultural Intangible, que aborda prácticas y saberes locales como la elaboración del alfajor marplatense y el queso Mar del Plata, la Semana Fallera Valenciana, el acto del 2 de abril organizado por el CESC y la Caravana de la Primavera.

Las visitas guiadas para el público general se realizarán los sábados a las 11:00 y a las 14:00, con recorridos que abarcan desde los primeros pobladores hasta la fundación del museo. Además, el servicio educativo funcionará los lunes, martes, jueves y viernes, con turnos a las 09:00, 10:30 y 14:00, destinados a establecimientos escolares, con una duración aproximada de 45 minutos.

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El museo también abrió una convocatoria dirigida a artistas, talleristas y docentes interesados en desarrollar actividades culturales, talleres o charlas durante el ciclo lectivo 2026, quienes deberán enviar sus propuestas por correo electrónico para su evaluación. Para más información, las personas interesadas pueden escribir a [email protected], comunicarse al (0223) 464-4590 o consultar las redes sociales del Museo en Instagram (@museohernandezmdp) y Facebook (Museo Municipal José Hernández).