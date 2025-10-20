La cantante marplatense Ornella D ́Angi presentará un espectáculo musical íntimo y elegante, donde el soul, el jazz y el R&B se entrelazan en versiones únicas y exquisitas. Será este viernes 24 a las 21 en Chauvin, ubicado en San Luis 2849, y las entradas se encuentran a la venta en la boletería del teatro o virtualmente en este enlace.

Acompañada por una formación de lujo, integrada por Martín Cabello en piano, arreglos y producción musical; Martín De Lassaletta en contrabajo; Elías Villaba en batería; y Federico Viceconte en saxo tenor, D´Angi ofrecerá un recorrido sonoro por canciones clásicas del jazz y el soul que marcaron su historia, reversionadas con una impronta personal y un sonido contemporáneo.

“Cada tema de esta noche tiene una historia conmigo. Algunos me los vienen pidiendo hace años y otros los van a escuchar por primera vez. Es un show único, hecho con todo lo que soy hoy”, definió la artista.

El show propone una experiencia sensorial y emocional, un encuentro donde la fuerza de su voz, la sutileza de los arreglos y la fastuosa atmósfera musical invitan al público a vivir una noche inolvidable, en un lugar ideal para escuchar la mejor música en vivo, pensado para que los artistas y espectadores puedan vivir una experiencia distinguida y exclusiva en términos acústicos.

Con una trayectoria que la posiciona como una de las voces más destacadas de la ciudad, D´Angi vuelve a demostrar porqué su presencia en escena es sinónimo de magnetismo, elegancia y autenticidad. Un repertorio exquisito de soul, jazz y baladas versionado como nunca antes lo escuchaste.

