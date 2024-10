La tercera edición de la Copa “Juan Pablo Sánchez” que representa al clásico del básquet nacional, se vio manchada por la violencia entre las hinchadas con gases lacrimógenos de por medio. El encuentro quedó suspendido a falta de 2 minutos para el cierre cuando Quilmes ganaba por 63-48.

Mientras hubo partido, el comienzo parecía más prometedor para el “Milrayitas” pero la ansiedad le jugó una mala pasada y se incomodó. Utilizando el mismo quinteto que en el amistoso frente a Gimnasia, el “Cervecero” manejó los hilos con tranquilidad y se mantuvo firme en defensa. Ante esto, el equipo de Laginestra intentó de triple pero sin eficacia y el primer cuarto cerró con 12 de ventaja para los dirigidos por Medina, con la buena participación de Verbauwede con 8 puntos debajo del aro.

En el segundo periodo, Peñarol mejoró su defensa pero no encontró soluciones en el ataque y Wallace no aportó como lo esperado. Sin embargo, no fue solo ineficiencia propia sino que la firmeza de Quilmes impidió el avance, aunque a ambos le costó el acercamiento. Cuando promediaba la mitad de esta etapa, el conjunto de la calle Garay no logró superar los 15 tantos.

Lugli y Ruiz fueron claves para la contundencia de los dirigidos por Medina a diferencia de los bases de los de Laginestra que ofrecieron poco. De esta manera, este segundo cuarto finalizó 37-26 a favor del “Cervecero”.

A la vuelta de los vestuarios, el partido se centró en el duelo entre Ecker y Thornton que resultó próspero para el “Milrayita” que achicó la diferencia a 8 puntos. Bednarek fue protagonista de una gran tapa en la jugada del partido y provocó la ovación de su gente.

A Quilmes no le fue tan simple la tarea como en los primeros instantes y se confió en su dominio rebotero para manejar la diferencia y así cerró 49-40 el tercer cuarto.

El cuarto periodo fue nuevamente de Quilmes y cuando la fiesta en la hinchada se comenzó a sentir, una pelea entre dos hinchas ocasionó un revuelo en el sector de los rebatibles. Hubo golpes de puños y también sillas por los aires que opacaron el partido.