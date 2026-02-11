La banda marplatense La Valentina presentará su nuevo espectáculo titulado Señal este domingo 15 a las 21:00 en el Soundroom de Espacio Chauvin (San Luis 2849), con un show especial y temático inspirado íntegramente en su último lanzamiento discográfico.

Con casi 23 años de trayectoria, el grupo continúa su camino de identidad musical a partir de composiciones propias que exploran nuevos géneros sin perder la esencia que los caracteriza. La propuesta incluye una renovada lista de temas en la que predominan canciones originales, junto con un recorrido por clásicos del rock, el pop, el soul y el jazz adaptados a su estilo personal.

El espectáculo toma como eje la canción Señal, disponible en todas las plataformas digitales, que representa un avance tanto en lo poético como en lo musical. Esta nueva etapa abre horizontes rítmicos que incorporan tango, boleros y ritmos latinos, consolidando una búsqueda artística más amplia dentro de la música urbana.

Originaria de Mar del Plata, La Valentina se formó en 2003 y fue pionera en los géneros reggae y ska en la ciudad y en la Argentina. A lo largo de su carrera compartió escenario con referentes nacionales e internacionales como Nonpalidece, Dancing Mood, Dread Mar I, Los Cafres, Los Pericos, Riddim y Fidel Nadal. En 2016, tras un show junto a The Wailers y Julián Marley, la banda decidió ampliar su repertorio y sumar una impronta renovada con la incorporación de la cantante Ornella D’Angi, actual voz femenina del grupo.

Actualmente, el conjunto se encuentra en la recta final de la producción de un nuevo disco autogestivo, integrado por composiciones propias que se adaptan de manera versátil a distintos géneros de la música urbana. Está integrado por Fernando Valdez, Raúl “Flaco” González, Raúl Goldar, Leonardo Fernández, Santino Valdez, Germán Naturo, Nicolás Pastore y Ornella D’Angi.

