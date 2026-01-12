Con una cartelera que reúne clásicos del teatro argentino, estrenos, figuras consagradas y espectáculos de proyección internacional, Mar del Plata reafirma en la temporada 2025/2026 su lugar como uno de los grandes escenarios culturales del país, con propuestas que trascienden el verano y convocan a públicos diversos.

El Teatro Tronador BNA, eje de la programación



El Teatro Tronador BNA ubicado en Santiago del Estero 1746 vuelve a ocupar un lugar central en la temporada teatral 2025/2026 de Mar del Plata con una grilla de alto nivel que combina grandes producciones, figuras consagradas y espectáculos reconocidos por la crítica. La propuesta reafirma al espacio como uno de los polos culturales más importantes de la ciudad, con una agenda que atraviesa el teatro clásico, el contemporáneo, el musical, el humor y las propuestas familiares.

Entre los títulos más esperados se encuentra “Cyrano”, protagonizada por Gabriel “El Puma” Goity, en una ambiciosa versión del clásico de Edmond Rostand que contará con más de 30 artistas en escena e integración de actores marplatenses. La obra llega precedida por múltiples reconocimientos y se perfila como uno de los grandes acontecimientos teatrales del verano.

También integra la programación “La ballena”, con Julio Chávez, una pieza de fuerte intensidad dramática que relata la historia de un profesor de escritura en busca de redención y de un último vínculo con su hija adolescente, sostenida por una interpretación central de gran impacto.

La cartelera del Tronador se completa con “Habitación Macbeth”, con actuación y dirección de Pompeyo Audivert; “Edipo en Ezeiza”, una comedia trágica que revisita identidad, poder y memoria; la comedia musical “La llamada”, con César “Banana” Pueyrredón; y “¡Chau, Macoco!”, donde Los Macocos celebran 40 años de trayectoria. Para el público familiar, el teatro suma “La Granja de Zenón”.

Las entradas se consiguen en la boletería del teatro (Santiago del Estero 1746) y por Ticketek.

El Centro de Arte MDQ y la impronta internacional

La actividad teatral se potencia con la propuesta del Centro de Arte Mar del Plata (MDQ) de calle San Luis y peatonal San Martín, que despliega una de las carteleras más amplias de la temporada con 64 espectáculos y más de 200 funciones en sus salas Radio City, Roxy y Melany.

El complejo se destaca por ser el único de la ciudad con cartelera internacional, un diferencial que este verano se expresa con la llegada del standapero chileno Lucho Miranda, que se presentará el lunes 12 de enero, y con el desembarco de “Un Poyo Rojo”, la obra argentina que se convirtió en un fenómeno mundial.

El espectáculo de teatro físico protagonizado por Luciano Rosso y Alfonso Barón llegará por primera vez a la Costa Atlántica con funciones únicas los días sábado 17 y domingo 18 de enero en el Teatro Roxy. A 15 años de su estreno, la obra combina danza, acrobacia y comicidad y ya superó las 1.000 localidades vendidas en Buenos Aires en su regreso a los escenarios nacionales.

El Teatro Atlas suma clásicos y estrenos

El Teatro Atlas también tiene un rol destacado en la temporada con propuestas que combinan historia, humor e intriga. A 40 años de su estreno en Mar del Plata, vuelve a la cartelera “Made in Lanús”, uno de los clásicos más emblemáticos del teatro argentino.

La obra de Nelly Fernández Tiscornia, que debutó en la ciudad en 1986, regresa con elenco renovado integrado por Alberto Ajaka, Vanesa González, Esteban Meloni y Malena Solda, bajo la dirección de Luis Brandoni, quien fuera uno de sus protagonistas originales. La pieza se presentará los lunes a las 21 en el Teatro Atlas (Av. Pedro Luro 2289), mientras que el resto de la semana realizará funciones por distintas ciudades de la Costa Atlántica. Las entradas están disponibles en boletería del teatro y por Plateanet.

La historia sigue a Mabel y Osvaldo, una pareja de argentinos que vive en Norteamérica y regresa al país tras diez años para asistir a un casamiento familiar. El reencuentro con La Yoli y El Negro, representantes de una clase media que resiste las crisis económicas, desata una serie de situaciones cargadas de nostalgia, afecto y tensiones, con una sorpresa que lo cambia todo.

A esta propuesta se suma el estreno de “El secreto”, una nueva producción del teatro comercial que subió a escena en el Atlas con las actuaciones de Ana María Picchio, Gerardo Romano, Rodrigo Noya y Gabriela Sari. Escrita por el francés Eric Assous y dirigida por Manuel González Gil, la obra presenta la historia de una pareja recientemente jubilada que lleva una vida aparentemente tranquila hasta que un secreto inesperado sale a la luz y altera por completo su cotidianeidad.