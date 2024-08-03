Temporada Teatral: "Tendremos la posibilidad de armar un espectáculo digno de Mar del Plata"

Productores, dueños de salas, artistas y todo el amplio abanico de profesionales ligados a la temporada teatral de Mar del Plata ya están trabajando con vista a la atípica temporada de verano que se aproxima. Juan Azúa, productor teatral manifestó que "estamos felices de abrir y más felices aún de s