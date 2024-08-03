Carlos Rottemberg habló sobre los mediáticos en el teatro
" A Silvina Luna la conocimos por salir del Reality de Telefe " dijo
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Productores, dueños de salas, artistas y todo el amplio abanico de profesionales ligados a la temporada teatral de Mar del Plata ya están trabajando con vista a la atípica temporada de verano que se aproxima. Juan Azúa, productor teatral manifestó que "estamos felices de abrir y más felices aún de s
El intendente de General Pueyrredon participó este viernes del gran evento que reunió a distintas personalidades importantes del mundo del espectáculo. En ese contexto, resaltó su compromiso para cuidar tanto a marplatenses como a turistas este verano.