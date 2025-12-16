La Provincia entregó un tomógrafo de última generación al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende”. Se trata de un equipo de 128 cortes, especialmente diseñado para la atención de pacientes bariátricos y con necesidades ortopédicas, que amplía el acceso a estudios de alta complejidad en el sistema público de salud.

Ads

La inversión realizada ascendió a 1.054.146 dólares y se enmarca en el plan de incorporación de equipamiento de alta complejidad al hospital, señalaron desde la Provincia.

El tomógrafo, modelo Siemens X-CITE, se distingue por su amplio orificio de 82 centímetros y por una tecnología centrada en el paciente. Su gran diámetro y cámara de observación permiten mayor comodidad y una mejor posición para quienes presentan obesidad o problemas ortopédicos.

Ads

Puede interesarte

En cuanto al equipamiento que fue incorporado al HIGA, se destacó que este año ya se sumaron un angiógrafo y un tomógrafo óptico para el servicio de oftalmología, “fortaleciendo la capacidad de atención y diagnóstico” en la ciudad.

Ads