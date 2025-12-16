La Provincia entregó un tomógrafo de alta complejidad en el HIGA
Está especialmente diseñado para la atención de pacientes bariátricos y con necesidades ortopédicas. La inversión superó el millón de dólares.
Está especialmente diseñado para la atención de pacientes bariátricos y con necesidades ortopédicas. La inversión superó el millón de dólares.
Una gran iniciativa del gobierno de Reino en busca de mejorar la salud pública de todos los balcarceños. "Agradecemos a todos los que nos acompañan, a la Cooperadora y al empresariado, y los comprometemos a seguir por ese camino", dijo el jefe comunal.
El flamante Centro de Diagnóstico por Imagenes es una política de estado para el gobierno del radical Reino, tras la firma del leasing con el gobernador Kicillof para adquirir esa moderna aparatología.
Más allá de hacer frente al alto costo del tomógrafo mediante un leasing gestionado por el intendente Reino, no se descarta la ayuda de la Asociación Cooperadora y la subasta de lotes.
Mediante zoom, el jefe comunal concretó el leasing para adquirir esta moderna aparatología. "Vamos a poder descongestionar el Hospital HIGA de Mar del Plata", dijo Reino.
El escáner especializado fue adjudicado por licitación pública internacional para el Hospital Houssay en 2019, pero hasta el momento no hay noticias de su traslado a Mar del Plata.