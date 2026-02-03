El renombrado doctor en música, pianista y director, Sergio Feferovich invita a vivir una experiencia única donde la música se mezcla con las emociones, la creatividad y la vida misma.

Ads

Se trata de una charla interactiva combinada con humor, creatividad, historias cautivadoras y enseñanzas sobre el ingenio.

Puede interesarte

En “La Música de las Ideas”, Sergio explica, usando el humor y la simpleza que lo caracteriza, cómo la música nos interpela, buscando paralelismos con la vida cotidiana, para dejarnos enseñanzas únicas. Comparte anécdotas de grandes músicos y compositores, ilustra excelentemente el papel fundamental de la música en las películas, y la usa para dar explicación y herramientas a situaciones y conflictos del día a día.

Ads

Además, da lugar al público a formar parte activa del show: organiza un coro colectivo, cantan canciones entre todos y propone juegos y momentos de complicidad, tan divertidos como inolvidables.

Además, destaca que, no es una charla pasiva, sino una “experiencia interactiva” que provoca un cambio de energía notable en el espectador y un recordatorio de que el arte y la música en particular, puede ser refugio, motor de ideas y herramienta de bienestar y goce en tiempos de ansiedad.

Ads

“La Música de las Ideas” es una celebración a lo que la música significa como conexión, con nosotros mismos y con los otros. Un espacio único que nos acompaña en los mejores y peores momentos.

Feferovich propone la oportunidad de ser parte de este evento inspirador que transforma la música en un viaje de emociones, aprendizajes y risas.

El evento tendrá lugar en Mar del Plata el miércoles 4 de febrero a las 21 hs en el Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1750). Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y por Plateanet.

