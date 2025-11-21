Celebrarán el Día de la Música con un concierto de piano y un encuentro de orquestas juveniles
Este este sábado, con la organización del EmturyC. Las propuestas se desarrollarán en la Casa sobre el Arroyo y la Villa Mitre.
Este este sábado, con la organización del EmturyC. Las propuestas se desarrollarán en la Casa sobre el Arroyo y la Villa Mitre.
El director de orquesta Sergio Feferovich se presentará el miércoles 4 de febrero en el Centro de Arte Radio City Roxy para presentar una propuesta que promete ser un viaje inspirador a través de los sonidos.